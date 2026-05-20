La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias investiga a un conductor profesional de 64 años y vecino de Oviedo como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y lesiones, tras un siniestro vial ocurrido el 10 de noviembre de 2025 en el punto kilométrico 15,900 de la autopista "Y", en el término municipal de Llanera.

En el siniestro, que consistió en una colisión por alcance entre un camión y un turismo, resultaron heridos graves los dos ocupantes del turismo, evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde posteriormente falleció uno de ellos.

Tras producirse el siniestro vial, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) desplazó patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Oviedo y Gijón, cuyos agentes realizaron labores de auxilio, regulación del tráfico y seguridad vial. La investigación fue asumida por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Oviedo. Debido a la complejidad técnica del siniestro, participaron también el Grupo de Análisis de Tráfico (GIAT) y el Equipo de Transportes del Destacamento de Mieres, bajo la coordinación de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS).

Distracción en la conducción

Durante los seis meses que se prolongaron las actuaciones, los investigadores realizaron inspecciones oculares del lugar y de los vehículos implicados, estudios técnicos de las deformaciones, así como el análisis de la secuencia y dinámica del siniestro. Los agentes también visionaron las grabaciones de la vía y verificaron y analizaron los registros de los tiempos de conducción y descanso del camión. Las actuaciones llevadas a cabo permitieron conocer la forma en la que se produjo el siniestro y determinar la presunta responsabilidad de un conductor profesional en los hechos investigados.

De los análisis técnicos realizados se desprende como principal factor concurrente una posible distracción en la conducción. El atestado instruido fue remitido al Tribunal de Instancia de Oviedo.

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Penas de cárcel de uno a cuatro años

El delito de homicidio por imprudencia grave puede conllevar penas de uno a cuatro años de prisión, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a seis años. La Guardia Civil recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad y extremar la atención durante la conducción, especialmente en autovías y autopistas, para reducir el riesgo y las consecuencias de los siniestros viales.