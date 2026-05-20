Llega "Saborea el Paraíso", el nuevo plan de ayudas de dos millones de euros para impulsar la faba, la ternera o la sidra asturiana

Dos millones de euros para promocionar la faba, la ternera o la sidra asturiana. En eso consiste el nuevo plan "Saborea el Paraíso", que acaba de lanzar el Gobierno del Principado (se publicó este miércoles en el Bopa) y que busca promocionar los alimentos asturianos de calidad incluidos en denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y sellos de producción ecológica durante este año y el próximo. Son más de una decena de productos agroalimentarios con sello de calidad: desde el queso Cabrales hasta el Chosco de Tineo. La inversión es de un millón este 2026 y de otro millón en 2027.

“Con el plan 'Saborea el Paraíso' reforzamos el compromiso del Gobierno de Asturias con la calidad diferenciada, el trabajo conjunto de los productores y la promoción de alimentos que representan la excelencia, la sostenibilidad y la identidad de nuestro medio rural”, aseguró este miércoles la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, durante su visita al llagar Herminio, en Oviedo.

Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, durante su visita al llagar Herminio / LNE

Lo que financia

¿Qué actuaciones financiará "Saborea el Paraíso"? Campañas promocionales, acciones publicitarias, participación en ferias y eventos, estudios de mercado, elaboración de material divulgativo y acciones dirigidas tanto a prescriptores como a personas consumidoras, siempre dentro del mercado interior de la Unión Europea.

Según recoge el Bopa, las entidades pertenecientes a las marcas de calidad DOP o IGP podrán concurrir a las ayudas de manera individual o mediante proyectos de cooperación. Los consejos reguladores tienen un mes de plazo para solicitar las subvenciones. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las ayudas podrán cubrir hasta el 70% de los costes subvencionables.

Los objetivos

El objetivo de la convocatoria es "mejorar la posición de agricultores y productores en la cadena de valor y reforzar la respuesta del sector agroalimentario a las exigencias sociales en materia de alimentación saludable, segura y sostenible". Las ayudas también contribuirán a que las personas consumidoras dispongan de más información sobre los productos amparados por las marcas de calidad, de forma que se incentive su consumo y se incremente su penetración en el mercado.

Con esta partida, dice la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, se refuerza la apuesta del Principado "por la calidad diferenciada y la cooperación entre productores para consolidar una estrategia común de promoción que contribuya al desarrollo rural y a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario".

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El presupuesto de la convocatoria está financiado en un 60% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que el Principado aporta el 28% y la Administración General del Estado, el 12% restante.