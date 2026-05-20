Llega "Saborea el Paraíso", el nuevo plan de ayudas de dos millones de euros para impulsar la faba, la ternera o la sidra asturiana
La iniciativa busca promocionar los productos agroalimentarios de la región incluidos en las marcas de calidad DOP e IGP
Dos millones de euros para promocionar la faba, la ternera o la sidra asturiana. En eso consiste el nuevo plan "Saborea el Paraíso", que acaba de lanzar el Gobierno del Principado (se publicó este miércoles en el Bopa) y que busca promocionar los alimentos asturianos de calidad incluidos en denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y sellos de producción ecológica durante este año y el próximo. Son más de una decena de productos agroalimentarios con sello de calidad: desde el queso Cabrales hasta el Chosco de Tineo. La inversión es de un millón este 2026 y de otro millón en 2027.
“Con el plan 'Saborea el Paraíso' reforzamos el compromiso del Gobierno de Asturias con la calidad diferenciada, el trabajo conjunto de los productores y la promoción de alimentos que representan la excelencia, la sostenibilidad y la identidad de nuestro medio rural”, aseguró este miércoles la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, durante su visita al llagar Herminio, en Oviedo.
Lo que financia
¿Qué actuaciones financiará "Saborea el Paraíso"? Campañas promocionales, acciones publicitarias, participación en ferias y eventos, estudios de mercado, elaboración de material divulgativo y acciones dirigidas tanto a prescriptores como a personas consumidoras, siempre dentro del mercado interior de la Unión Europea.
Según recoge el Bopa, las entidades pertenecientes a las marcas de calidad DOP o IGP podrán concurrir a las ayudas de manera individual o mediante proyectos de cooperación. Los consejos reguladores tienen un mes de plazo para solicitar las subvenciones. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las ayudas podrán cubrir hasta el 70% de los costes subvencionables.
Los objetivos
El objetivo de la convocatoria es "mejorar la posición de agricultores y productores en la cadena de valor y reforzar la respuesta del sector agroalimentario a las exigencias sociales en materia de alimentación saludable, segura y sostenible". Las ayudas también contribuirán a que las personas consumidoras dispongan de más información sobre los productos amparados por las marcas de calidad, de forma que se incentive su consumo y se incremente su penetración en el mercado.
Con esta partida, dice la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, se refuerza la apuesta del Principado "por la calidad diferenciada y la cooperación entre productores para consolidar una estrategia común de promoción que contribuya al desarrollo rural y a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario".
El presupuesto de la convocatoria está financiado en un 60% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que el Principado aporta el 28% y la Administración General del Estado, el 12% restante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multa a las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco por salir en un documental hablando del crimen
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle