Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo: "Los miércoles tengo todo el día consulta, veo a 50 o 60 pacientes; sin ello no habría cirugías"

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso (Oviedo, 1985) ingresa el próximo jueves, día 21, en la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias como miembro correspondiente. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense, es el primogénito de la quinta generación de una prestigiosa estirpe de médicos especialistas en ojos. Ejerce en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y es profesor de la Universidad de Oviedo. Su discurso llevará por título "El queratocono: avances y retos en el siglo XXI" y será respondido por el traumatólogo y académico de número Alejandro Braña Vigil. El acto tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Oviedo (calle Quintana, 32), a las 19.00 horas.

¿Qué significa para usted el ingreso a la Real Academia?

Supone un privilegio, un honor, una alegría y también una responsabilidad. Si hay colegas que apoyan que ingreses en la Academia es porque esperan que te hagas digno de esta distinción. Agradezco mucho que me hayan elegido.

Usted tiene 40 años. ¿En algún minuto de su vida se arrepintió de ser médico?

No, nunca me he arrepentido de ser médico. Tienes que renunciar a muchas cosas, pero nunca te arrepientes. La medicina es muy vocacional, siempre estás pensando en cómo ayudar al paciente desde el punto de vista quirúrgico, médico, de investigación, de docencia... La medicina tiene muchas facetas que te llenan.

A la mayor parte de los oftalmólogos les gusta mucho la cirugía y muy poco las consultas.

Hay oftalmólogos muy importantes que no son quirúrgicos y se dedican únicamente a la consulta. Pero está claro que la mayoría, cuando escogemos oftalmología, en una parte muy importante es por la cirugía.

¿Y a usted qué le gusta más?

Me encanta la consulta. Los miércoles tengo todo el día consulta y ese día me levanto con mucha energía pensando que me quedan por ver 55 o 60 pacientes. Además, sin consulta no hay cirugía. Al paciente hay que diagnosticarle, hay que indicarle, hay que explicarle… Así que me considero 50-50. Me encanta la cirugía y me costaría mucho vivir sin ella, pero entiendo que la consulta también es fundamental y me gusta mucho el trato con el paciente. Pienso que no puedes ser un gran cirujano sin que te guste la consulta.

Escuchar al paciente es algo que cuesta a algunos médicos…

Es importantísimo escuchar. Es verdad que a veces no necesitamos tanta información como nos quiere dar el paciente porque ya tenemos tal cantidad de pruebas que todo lo que nos cuenta ya lo sabemos. Pero tenemos pacientes que vienen de muy lejos y no puedes decirles: "Ya he visto todo en las pruebas". En una primera visita, lo normal es que les escuches por lo menos entre cinco y diez minutos. Hay que saber escuchar al paciente y es importante hacerlo.

¿Cuál es la segunda especialidad médica que más le gusta?

Me gustaban dermatología, pediatría y ginecología.

Usted es profesor de la Universidad...

Soy profesor asociado de la Universidad de Oviedo desde 2019. Estoy en proceso de acreditación de profesor titular por la ANECA y pienso que estoy cerca de los requisitos. Para mí, la docencia siempre ha sido muy importante. Es muy grato que te pregunten y, además, aprendes mucho. Doy clases que no son de mi propia especialidad dentro de la oftalmología, y eso me exige preparar temas que no están en mi día a día. Eso está muy bien, porque te obliga a actualizarte. Procuro renovar las clases todos los años conforme a los avances clínicos, o meter vídeos nuevos…

Con la irrupción de la IA, ¿hay que darle una vuelta a la manera de enseñar medicina, o incluso a los programas de las asignaturas?

Va a haber que darle una vuelta, pero todavía no sé cómo. Los alumnos ahora tienen toda la información y te hacen preguntas muchísimo más específicas que hace cinco años. Incluso te argumentan con información que han obtenido de la inteligencia artificial. Habrá que usar más infografía, hacer las asignaturas más visuales, con más vídeos, más diagramas, más esquemas que les ayuden no solo a estudiar, sino también a entender.

¿Están bien preparadas las nuevas generaciones de oftalmólogos españoles?

Los residentes salen muy bien preparados. Los simuladores de cirugías están ayudando mucho. Son tan perfectos que hasta te vibra la mano para que lo experimentes, o notas el tacto con el iris o con la catarata...

¿Teniendo todo en la IA hay que saber menos?

La inteligencia artificial te puede ayudar en ciertas cosas, pero nunca va a sustituir el conocimiento. Va a haber que seguir sabiendo mucha medicina.

Si tiene que elegir oftalmólogos para su Instituto, ¿los prefiere más generalistas o más superespecializados?

Me interesan los dos perfiles. Es muy necesario el oftalmólogo general, con una visión global de toda la especialidad. Por ejemplo, para urgencias, tienes que tener una visión global de todo el ojo: de segmento anterior, de retina, de glaucoma... Y, por otro lado, también son muy necesarios los superespecialistas: alguien que te haga córnea a un nivel muy alto, que te opere una blefaroplastia a un nivel muy alto, o que te opere una retina con la máxima superespecialización... Hoy es imposible que alguien lo haga todo bien. Con la superespecialización, cada uno de nosotros se dedica a tres o cuatro milímetros del ojo.

¿Cuándo estudia?

Estudio en los tiempos libres y solemos tener dos o tres tardes al mes que llamamos "de I+D" y que dedicamos a estudiar y a preparar congresos y artículos científicos. A veces es estudiar tal cual, y otras veces la preparación de una charla te obliga a estudiarte un tema.

¿Qué argumentos daría a un médico recién graduado con un gran número en el MIR para que elija oftalmología?

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Que visiten un servicio de oftalmología y comprueben que es una especialidad extremadamente agradecida. ¿Qué puede haber más bonito que dar vista a alguien que no ve o ayudar a alguien a ver mejor? Tienes cirugía, tienes consulta, haces artículos científicos, investigación básica y clínica, docencia… La cirugía oftalmológica es muy limpia; es cómoda, porque estás sentado; es una cirugía rápida y una cirugía agradecida, con unos resultados espectaculares.