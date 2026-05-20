"Nadie es culpable hasta que lo declare un juez", insiste Barbón sobre la investigación a Zapatero, y pide “serenidad” sobre la situación del expresidente

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha pedido “serenidad” ante la investigación judicial abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional en el marco del "caso Plus Ultra". El jefe del Ejecutivo asturiano, del PSOE, evita prejuzgar la situación de quien fuera presidente del Gobierno central por su mismo partido y apela al principio constitucional de "presunción de inocencia".

Barbón no cambió este miércoles lo manifestado con anterioridad en el marco del Foro del Noroeste celebrado el martes y circunscribe su posición en el artículo 24 de la Constitución española, relativo a la tutela judicial efectiva. “Nadie es culpable hasta que lo declare un juez”, afirma el presidente asturiano, que insistió en que la condición de investigado no equivale a una condena.

Respeto al Estado de derecho

El dirigente socialista explicó que no había podido leer aún el auto judicial y que, por tanto, no puede pronunciarse sobre su contenido concreto. En todo caso, subrayó que, según su criterio, se trata de una resolución “indiciaria” que cita a Zapatero en calidad de investigado y que le permitirá ejercer su derecho de defensa.

“No me pidan que yo prejuzgue algo”, señaló Barbón, que defendió la necesidad de respetar los tiempos procesales. El presidente asturiano advirtió de que considerar culpable a cualquier persona por el mero hecho de estar investigada supondría, a su juicio, “anular” el sistema de garantías del Estado de derecho.

Llamamiento a la prudencia

Barbón añadió que existen investigados “de todos los partidos” por distintas causas a lo largo del año y pidió no extraer conclusiones antes de que avance el procedimiento. “Aquí ni tan siquiera hay acusación formal, hay un auto de investigación”, recalcó.

El presidente del Principado evitó entrar en otras valoraciones sobre las hipótesis del caso y cerró su respuesta reiterando que es “muy respetuoso con el Estado de derecho”.