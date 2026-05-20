New El Corte Inglés patrocina el festival Boombastic por segundo año consecutivo
•Boombastic Winamax, que se celebrará en Asturias del 16 al 18 de julio, contará por segundo año consecutivo con New El Corte Inglés como patrocinador y punto de venta de entradas.
•El evento asturiano se reinventa este año con la creación de diez “mundos”, cada uno de ellos representado por escenario de temática diferente.
•El concepto New, protagonista del escenario Pop Stelar, se dirige la Gen Z que reescribe los códigos de cosmética, moda, cultura, tecnología y deporte. New El Corte Inglés engloba las marcas y los productos que rodean a esta generación.
New El Corte Inglés patrocina por segunda vez el festival Boombastic Winamax, que tendrá lugar en Llanera (Asturias) del 16 al 18 de julio. El anuncio ha tenido lugar durante la presentación del festival en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao, donde se ha grabado en directo un programa del podcast Vaya Vaina con invitados especiales como Kristina, Lewis Potter, Belu Santo o Anita RQP.
Como novedad, el festival asturiano contará este año con diez “mundos” o áreas tematizadas diferentes que acogerán las actuaciones del cartel: Bresh World, Casino, Planeta Perreo, Pop Stelar, Secret Club, Spider Planet, Summer City Stage, The Sun, The Vibes y Urban Rave. El evento pasará así a tener diez escenarios.
En concreto, New El Corte Inglés tiene presencia en Pop Stelar, que acogerá las actuaciones de artistas como Chanel, Funzo, Barry B, Hey Kid, Iñigo Quintero, Mafalda, Pole, Samuraii o Sofia Ellar. Además, nombres como María Becerra, D. Valentino, Easy Kid, Grecas o Lewis Potter completan el line-up del festival en los demás escenarios.
Boombastic Winamax, el festival más multitudinario de Asturias con aforos superiores a 60.000 personas en ediciones anteriores, está estrechamente vinculado a la Generación Z. Su posicionamiento encaja así a la perfección con New El Corte Inglés, un concepto enfocado precisamente en esa generación que reescribe los códigos de la cosmética, la moda, la cultura, la tecnología y el deporte. Esta acción refuerza además el compromiso de El Corte Inglés con la cultura.
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