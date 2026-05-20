De la nieve a una ola de calor en menos de una semana: la AEMET pone en alerta a Asturias este viernes por temperaturas de hasta 34 grados
Los termómetros de casi toda la región superarán los 30, aunque el fin de semana podría llover algo
Del invierno al verano en menos de una semana y sin salir de mayo. Asturias pasará de la nieve y de los chubascos, registrados el pasado fin de semana, a una ola de calor que disparará los termómetros hasta los 34 grados. Está siendo un mes de extremos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto el viernes en alerta el centro de la región y las Cuencas por temperaturas que superarán los 30 grados. Así se esperan máximas de 34 en Oviedo y Langreo, de 33 en Cangas del Narcea, de 31 en Avilés y de 30 en Gijón. En concreto, la alerta amarilla, estará activa entre las 14.00 y las 20.00 horas.
El pasado viernes nevó en Asturias y lo hizo con ganas en pleno mes de mayo y ya cerca del verano. El temporal llegó a cerrar el puerto de Pajares a camiones y autobuses y obligó a circular con cadenas durante horas. La meteorología también fue adversa en la autopista del Huerna, con precipitaciones en forma de nieve. Leitariegos, Somiedo, el puerto de Tarna, el de Ventana... se cubrieron de blanco.
Menos de una semana después, la situación es la opuesta: sol y mucho calor. Para mañana, jueves, la AEMET prevé ya máximas de 32 grados en Oviedo. El ascenso de los termómetros será "notable", salvo en el litoral y zonas altas de la Cordillera. Aun así, Gijón llegará hasta los 27 grados, Avilés hasta los 28 y Llanes hasta los 26.
El día fuerte de la ola de calor será el viernes. Casi toda la región superará los 30 grados. Oviedo y Langreo llegará a los 34, Cangas del Narcea a los 33, Avilés a los 31, Gijón a los 30, Llanes a los 27, Navia a los 25...
El pronóstico para el fin de semana
¿Y el fin de semana? Continuará el bochorno. La AEMET pronostica para el sábado máximas de hasta 32 grados, aunque los cielos estarán mayormente nublados y habrá lluvias débiles generalizados a partir de la mañana. El domingo será parecido, con máximas de 33 grados.
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