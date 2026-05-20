Pilar Martínez Ceyanes ya es la primera mujer en presidir la sala de lo Contencioso del TSJA: "Estaremos vigilantes para que la nueva oficina judicial garantice que la tutela judicial sea efectiva"

Pilar Martínez Ceyanes ya es presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, sucediendo al magistrado David Ordoñez Solís. Martínez Ceyanes juró el cargo este miércoles en un acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), convirtiéndose en la primera mujer en asumir este puesto judicial. "Soy consciente de la responsabilidad", aseguró la magistrada, que dirigirá un tribunal que en el año 2025 resolvió más asuntos de los que se registran, reduciendo el número de otros pendientes.

"El tiempo de respuesta al ciudadano está en siete meses, muy por debajo de la media nacional situada en más de 16 meses", celebró Martínez Ceyanes, que reconoció que este buen hacer se consigue gracias al "espíritu de servicio y compromiso firme por parte de todos los que formamos parte de la sala". El acto estuvo encabezado por el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, quien también aprovechó la ocasión para subrayar los buenos datos del tribunal. "Asturias, pese a ser una región con una alta tasa de litigiosidad, cuenta con una justicia de calidad", aseguró.

Pero para que la sala pueda seguir funcionando, Martínez Ceyanes pidió "incrementar la flexibilidad, agilidad y eficacia de la oficina judicial". "Los jueces, como escrupulosos cumplidores de la ley, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este objetivo se consiga", recalcó. No obstante, añadió que por su parte estarán "vigilantes" para que el nuevo modelo de la oficina judicial "continúe prestando la función para la que está llamada, que es la de ser instrumento necesario para que la tutela judicial que garantiza la Constitución sea verdaderamente efectiva".

La nueva presidenta hizo, además, especial hincapié en el caso de Oviedo, donde, a falta de una arquitectura judicial acorde al nuevo modelo de oficina judicial, es "imprescindible contar con unos medios informáticos que garanticen una comunicación ágil".

Martínez Ceyanes tuvo como padrinos a José Ignacio Pérez Villamil y a Ignacio Vidau, a los que agradeció estar presentes en el que definió como el día "más importante de su vida profesional". Terminó con una mención especial a su familia y amigos presentes, pero sobre todo a los que "desgraciadamente no están aquí aunque siempre lleve a mi lado: mi padre, por mantener una ciega confianza en sus hijos, y mi hermano quien me animó a realizar el cambio a esta jurisdicción contencioso-administrativa allá por el año 2000".

Trayectoria profesional

Martínez Ceyanes era hasta ahora magistrada de la sala que va a presidir, cargo que viene desempeñando desde su toma de posesión el 25 de junio de 2019. Anteriormente, ejerció durante doce años como decana de los juzgados de Oviedo. Puesto en que cesó al dejar también su destino en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo.

Su larga trayectoria profesional la ha llevado a ser jueza en distintos puntos de España. Tras ingresar en la carrera judicial en 1987, su primer destino fue Bilbao. Posteriormente, pasó por Barcelona y Castellón de la Plana, antes de regresar a Oviedo en 2002.

Asimismo, fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia desde 2009 hasta noviembre de 2019.