El taxi asturiano recibe a Uber con cautela y exige controlar su actividad: "Si respetan las reglas, la convivencia será pacífica"

El desembarco en Asturias de la plataforma estadounidense Uber, que comenzó ayer con 40 vehículos con conductor (VTC) repartidos entre Oviedo, Gijón y Avilés, ha abierto una nueva etapa en la movilidad regional y ha encendido las alertas del sector del taxi, que tiene unas 1.300 licencias en la comunidad. Las principales cooperativas de las tres ciudades recibieron la llegada de Uber con prudencia, pero también con una advertencia clara a las administraciones. No se oponen a la competencia si se ajusta a la normativa, pero exigirán controles para evitar servicios urbanos no permitidos, tarifas dinámicas y una competencia que consideran "desigual".

En Gijón, los presidentes de Radio Taxi Villa de Jovellanos y Radio Taxi Gijón, Faustino Roque e Isaac Menéndez, respectivamente, resumieron la posición del sector con una frase compartida: "Estamos tranquilos, pero pedimos que se cumpla la legislación". Ambos recordaron que "según las normas, solo pueden hacer servicios interurbanos", por lo que reclaman que se controle "que no hagan servicios urbanos".

Roque confió en que "los organismos competentes apliquen correctamente la legislación como hacen con nosotros". Recordó que el taxi trabaja con tarifas aprobadas y con restricciones propias, aunque se mostró convencido de la fortaleza del sector frente a la nueva competencia. "Estamos tranquilos porque somos un competidor muy difícil de batir", afirmó. Admite que Uber "captará parte" del trabajo, pero cree que "su negocio no va a funcionar en Asturias" porque existe "una red de taxis en la que no hay problema de servicio, precios e inmediatez".

Menéndez puso el foco en el modelo tarifario de la plataforma. "La tarifa dinámica con la que ellos trabajan es injusta. Pelearemos para que se prohiba. O se frena eso, o en unos años habrá problemas. No puede ser que si llueve cueste seis veces más ir a Cabueñes", advirtió. A su juicio, Uber puede encontrar clientela sobre todo por la noche, aunque espera que Gijón "apoye y apueste por el taxi, que es un servicio que no va a desaparecer".

La vicealcaldesa y edil de Economía de Gijón, Ángela Pumariega, defendió que "cualquier incorporación al sistema se haga con orden, dentro del marco regulatorio vigente y garantizando la igualdad de condiciones entre todos los operadores". "La competencia debe ser leal y el usuario siempre debe estar en el centro", añadió.

En Oviedo, Manuel Arnaldo, de Asotaxi, también situó la convivencia con Uber en el respeto de las reglas: "Todo dependerá de la actitud de estas plataformas en el desarrollo de su actividad. Si respetan las reglas de juego, la convivencia será pacífica y no habrá ningún problema. Pero si no es así, puede generarse una situación de conflicto entre ambos sectores".

Arnaldo recordó que la legislación autonómica reserva al taxi la exclusividad en la prestación de los servicios urbanos, por lo que avisó de que cualquier incumplimiento por parte de los VTC será denunciado. "No nos oponemos a la llegada de la competencia mientras se respete siempre un marco estricto de legalidad y equidad", recalcó. La posición del sector ovetense, añadió, no pasa por rechazar de plano a nuevos operadores, sino por evitar que la actividad se desarrolle al margen de las obligaciones que sí cumple el taxi.

José Antonio Suárez, presidente de la cooperativa del taxi de Oviedo, exigió "que se cumpla lo establecido normativamente y que las distintas organizaciones gubernamentales controlen las mismas". En la capital, el sector se mantiene a la expectativa de cómo operará realmente la plataforma en sus primeros días y de qué capacidad tendrán las administraciones para fiscalizar su actividad.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado, explicó que representantes de Uber se reunieron con el Ayuntamiento la pasada semana para comunicar su intención de implantarse en la ciudad. Según indicó, la empresa trasladó inicialmente que operaría únicamente en trayectos interurbanos, sin afectar a los desplazamientos dentro del casco urbano. Los taxistas le pidieron intensificar la vigilancia y Prado respondió: "Aunque no es una competencia nuestra, trataremos de velar por la normativa en la medida que podamos".

Dura oposición en Avilés

La reacción más dura llegó desde Avilés. Carlos Peláez, presidente de Radio Taxi Villa del Adelantado, aseguró que "Uber se hace con el mercado y luego maneja los precios a su antojo. Pero que sepan que aquí van a tener al sector enfrente". Peláez acusó a la plataforma de jugar "con otras reglas, sin regulaciones" y de aspirar a "reventar el mercado". El portavoz recordó que el taxi tiene precios regulados por la administración, vehículos sometidos a requisitos específicos y controles anuales, mientras que, a su juicio, los VTC vinculados a la plataforma pueden subir y bajar precios "a su antojo".

Peláez rechazó que el taxi asturiano sea un servicio atrasado. "Escuchando las sandeces que dice el director general de Uber parece que en Asturias estemos todavía en el siglo XIX, y no", afirmó. En Avilés, aseguró, el taxi presta servicios con tiempos medios de espera de cinco minutos. Su conclusión fue rotunda: "Las principales cooperativas de Avilés, Gijón y Oviedo estamos muy unidas y vamos a plantar cara".

Noticias relacionadas

Por su parte, el Principado buscó rebajar la tensión. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, recordó que la llegada de los VTC a través de Uber está regulada en Asturias por reglamento, con inspecciones previstas. Su implantación, defendió, debe ser "progresiva y complementaria" al servicio de taxis ya existente.