Las trabajadoras de las escuelinas, "agotadas" en su decimotercera jornada de huelga: "El Principado se dice progre, socialista y feminista, pero sigue sin escucharnos"

"Agotadas" pero "con fuerza". Así están las trabajadoras de las escuelinas que este miércoles han vuelto a los paros. Se trata de la decimotercera jornada de huelga en la red asturiana de 0 a 3 años, convocada por CCOO. Según la Consejería de Educación, el seguimiento fue del 21,1% respecto al total de la plantilla, con 50 trabajadoras sumándose. El sindicato sitúa el respaldo hasta el 94%, pero en su caso respecto al personal de servicios mínimos que podías ejercer la huelga.

La delegada sindical Tania Alonso subrayó que "los datos de huelga vuelven a ser muy buenos", si bien reconoció descensos puntuales en algunos concejos. El desgaste empieza a hacerse notar. "Hay que entender el agotamiento que tenemos todas, el agotamiento que tienen las familias. Todos estamos agotados, menos la Administración, que está jugando su juego, que es el juego de agotarnos", denunció Alonso.

Pese a ello, el mensaje sindical es claro: la protesta continuará. "No vamos a parar porque lo que tiene que saber la Administración es que mientras no nos escuchen, vamos a seguir gritando. Y mientras nos ignoren, nosotros vamos a seguir organizándonos y peleando", afirmó.

Desde CCOO insisten en que el conflicto trasciende el ámbito autonómico. "Esto ya no se trata solo de Asturias. Es un movimiento a nivel estatal, donde estamos peleando por la dignidad del primer ciclo de educación infantil, por los derechos de la infancia y por supuesto por nuestras condiciones laborales", señaló la delegada.

Las críticas se dirigieron también al Ejecutivo autonómico. Alonso lamentó que "un equipo político que se dice progre, socialista y feminista" no haya dado respuesta a unas reivindicaciones que califican de "históricas", pese a que "las compañeras estamos en la calle desde hace dos años".

Entre las principales demandas, el sindicato sitúa la equiparación laboral al resto de etapas educativas. "Al mismo trabajo, mismo salario y mismas condiciones, para ser una red pública y de calidad", resumió Alonso, quien también advirtió del riesgo de que "las compañeras no estabilizadas o las interinas se queden por el camino" en el traspaso de competencias municipales a la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años.

Otra de las reclamaciones "clave" para CCOO es la regulación del funcionamiento de la red. “Estamos esperando un reglamento de organización y funcionamiento; presentamos alegaciones en marzo y todavía no tenemos respuesta”, criticó. A su juicio, el silencio administrativo “nos hace sospechar que no se van a contemplar cuestiones fundamentales como la pareja educativa (que haya dos educadoras en el aula), el horario, el calendario o nuestras funciones bien delimitadas”.

Mientras tanto, las trabajadoras aseguran que mantendrán la presión en la calle. Lo harán mañana, con un nuevo paro y una manifestación que partirá a las 18.00h desde la Consejería de Educación hasta la Junta General del Principado.