Transportes presume de una "inversión récord" en el Corredor Atlántico frente a las críticas de Barbón, Rueda y Mañueco

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible defendió este martes el avance de las inversiones en el Corredor Atlántico tras las críticas lanzadas horas antes por los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León durante el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, celebrado en Oviedo. Sin citar expresamente a los dirigentes autonómicos, el departamento que dirige Óscar Puente destacó en una nota de prensa el “ritmo elevado” de las licitaciones ferroviarias vinculadas al corredor y reivindicó cifras “récord” en inversión.

Según los datos facilitados por el Ministerio, durante 2025 se licitaron actuaciones ferroviarias en el Corredor Atlántico por valor de 3.123 millones de euros, lo que supone un incremento del 122% respecto a 2024. Además, Transportes asegura que la tendencia se mantiene durante 2026, ejercicio en el que ya se han superado los 1.000 millones de euros en nuevas licitaciones en los cinco primeros meses del año.

Entre los proyectos destacados por el Gobierno figuran las actuaciones vinculadas a la denominada “Y vasca”, que recibió inversiones superiores a los 450 millones de euros, así como los avances en la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria, el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, la conexión Toledo-Talavera-Talayuela o la línea Sevilla-Huelva.

El Ministerio también puso el foco en la futura Línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria. Según detalló, en lo que va de año se han licitado actuaciones por valor de 789,2 millones de euros correspondientes a tres de los cinco tramos de la línea.

Transportes destacó además nuevas inversiones en la renovación de la línea Algeciras-Bobadilla, con más de 72 millones de euros autorizados por el Gobierno para distintos tramos entre Ronda, Algeciras y Bobadilla. Asimismo, recordó la adjudicación de la redacción del proyecto de la denominada “U de Olmedo”, una conexión entre las líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia que supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros.

En Galicia, el Ministerio subrayó también la adjudicación por 20,3 millones de euros de la renovación del tramo ferroviario Redondela-Bifurcación Arcade, en Pontevedra, así como la reciente puesta en servicio del nuevo tramo ferroviario de la variante de A Pobra de San Xiao, en el corredor Ourense-Monforte-Lugo, tras una inversión de 16,8 millones.

La nota difundida por Transportes recalca que el desarrollo del Corredor Atlántico permitirá mejorar la accesibilidad y las comunicaciones de las trece comunidades autónomas por las que discurre esta infraestructura. El Ministerio asegura que actualmente existen 33 estaciones con servicio de alta velocidad en el ámbito del corredor y prevé elevar esa cifra hasta 62 estaciones en el horizonte de 2030.