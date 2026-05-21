El absentismo es la primera inquietud de las pymes asturianas, afirma un estudio de FADE

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, aseguró que "el absentismo es la principal preocupación de las pequeñas y medianas empresas de Asturias, según los resultados de una encuesta que hemos realizado y que publicaremos próximamente". Calvo realizó estas declaraciones antes de la junta directiva de la patronal regional, en la que participó como ponente la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel.

Calvo señaló que FADE está "trabajando urgentemente en buscar soluciones al problema del absentismo", una cuestión de la que las organizaciones empresariales asturianas y nacionales vienen advirtiendo desde hace tiempo, y sobre la que discrepan de los sindicatos. "Creo que todos buscamos lo mismo, que mejore la salud de las trabajadores y que se reincorporen lo antes posible", afirmó la dirigente gijonesa. Hace casi un año que el Gobierno del Principado firmó con las mutuas aseguradoras y la Seguridad Social un convenio para acortar las bajas laborales, pero aún no ha echado a andar.

Ángela de Miguel se sumó a las advertencias de la empresaria asturiana. "Hay empresas que ya están cerrando por culpa del absentismo. Si, pongamos por caso, hay una panadería en Llanes con dos trabajadores (uno que despacha el pan y otro en el obrador), en el momento en el que uno no pueda trabajar, el negocio deja de funcionar", ilustró.

La presidenta de Cepyme lamentó que "las pymes españolas son las grandes olvidadas de las políticas públicas, algo sorprendente teniendo en cuenta que más del 99% de las empresas del país son microempresas, es decir, que tienen menos de seis empleados". Un tejido que, según De Miguel, ha salido muy damnificado tras la pandemia de covid: "Tenemos 15.000 microempresas menos que antes de 2020".

La vallisoletana también cargó contra el salario mínimo interprofesional (SMI), "que a las empresas les cuesta 1.900 euros mensuales por empleado", y señaló que "en muchas provincias españolas el SMI ya supone el 80% de la media salarial".

Además, la máxima representante de Cepyme indicó que "la presión fiscal media de la empresa española es del 12,3%, el doble de la de Suecia". En esta línea, también lamentó que "en España se pagan más impuestos por trabajar que por consumir, lo cual desincentiva el trabajo".

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De Miguel también advirtió de que, a pesar del crecimiento de la economía, los efectos están siendo desiguales en función del tamaño de las compañías: "El año pasado se firmaron 300.000 contratos laborales más en las grandes empresas, mientras que hubo 3.000 menos en las pymes".