Agenda: qué hacer hoy jueves 21 de mayo en Asturias

Oviedo

Sergio Hojman presenta su "Guía sentimental de Buenos Aires" en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 18.00 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, encuentro con el arquitecto porteño Sergio Hojman, exiliado en España en los años setenta y afincado en Sevilla, que presentará su "Guía sentimental de Buenos Aires". Le acompañará Celia Gómez, economista, experta en planificación y gestión sanitaria y directora de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA).

Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, conferencia de Juan Luis García Rodríguez, capellán castrense de Asturias y natural de Guadix (Granada), localidad de la que es patrono San Torcuato, bajo el título "San Torcuato, varón apostólico". La presentación correrá a cargo de Luis Manuel Alonso, delegado episcopal de piedad popular de la archidiócesis de Oviedo.

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Concierto de Aula

A las 18.30 horas, en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, concierto del Aula de Canto y Coro de Adultos, con los profesores Ana Nebot, Óscar Allén y Elena Muñoz. Acceso libre hasta completar aforo.

Jornadas de Piano

A las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, concierto de la mezzosoprano Emily D’Angelo con Oviedo Filarmonía, dentro del Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano, bajo la dirección de Lucas Macías, con obras de Juan Crisóstomo de Arriaga y Gioachino Rossini, entre otros compositores.

RADAR

A las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica, proyección de "Lo que queda de ti", dentro del ciclo de cine RADAR, ópera prima de Gala Gracia, interpretada por Laia Manzanares, Ángela Cervantes, Natalia Risueño, Ignacio Olivar, Óscar López, Ruy de Carvalho y Anna Tenta, sobre una pianista de jazz que regresa a su pueblo natal en los Pirineos tras la repentina muerte de su padre.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, en la librería Matadero Uno, Raquel Presumido presenta "Lutano", en un acto en el que estará acompañada por Natalia González.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Sala Borrón

La sala Borrón del Instituto Asturiano de la Juventud (calle Calvo Sotelo,5) acoge la exposición "De carne y oro", de la artista asturiana Raquel Lobo, ganadora de la 35.ª edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA). La muestra podrá visitarse hasta el próximo 29 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Presentación del estudio de la fábrica de chocolates La Herminia

A las 19.00 horas se presenta el estudio y catálogo de la fábrica de chocolates La Herminia, de Gijón / Xixón.

Chocolates La Herminia. / LNE

Será en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro (Palacio de Congresos, Sala Mirador).

Palacio de Revillagigedo

Las conversaciones en torno a la exposición "Convivium", sobre la arqueología de la dieta y la convivialidad, tienen hoy una nueva cita a las 18.30 horas. Esta vez será con Ángel Muñoz Menéndez, gerente de la Nueva Rula de Avilés, y el catedrático emérito de Zoología y director del Laboratorio de Arqueozoología (Universidad Autónoma de Madrid), Arturo Morales Muñiz. Ambos hablarán sobre la pesca asturiana desde una perspectiva histórica. La entrada es libre.

Paraninfo de la Laboral

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias han organizado hoy una jornada en torno a la ilustración con hilo y tela y el trabajo de Bea Lema, premio nacional del Cómic 2024. A las 18.00 horas tendrá lugar un taller de arpilleras (plazas completas) en el Paraninfo de la Laboral y a las 20.30 horas tendrá lugar la proyección del corto "El Cuerpo de Cristo", sobre la obra con la que ganó el Premio Nacional del Cómic, seguida de coloquio con la autora.

Foro Jovellanos

Lioba Simon Schuhmacher, profesora del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo ofrecerá hoy jueves, a las 19.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, la conferencia que lleva por título "Gulliver cumple 300 años: una relectura para adultos". La charla está organizada por la Fundación Foro Jovellanos.

Escuela de Comercio

A las 17.00 horas, se celebrará en el vestíbulo de la Antigua Escuela de Comercio la III edición de "Asturias frente al reto de la Inteligencia Artificial" con la mesa redonda "Datos que ganan partidos: Big Data e IA en el deporte asturiano", organizada por la Cátedra Merkle de Ciencia de Datos y Marketing y LUCE Gijón, Laboratorio Urbano y la Dirección General de Innovación del Ayuntamiento de Gijón. El evento reunirá a profesionales y representantes destacados del ámbito deportivo, institucional y empresarial, que compartirán su visión sobre los retos y oportunidades del sector. Es necesario inscribirse.

Ateneo Obrero

En la sede del Ateneo Obrero, en la Escuela de Comercio, hoy a las 19.00 horas se presenta la novela sobre Laudelino Fernández León "Ino el Chispu. Vida y muerte en la Asturias sitiada", de Ángel Francisco Sánchez Escobar. Intervendrán Begoña Collado Villa, Directora General de Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias; Marcelino Laruelo Roa, escritor e historiador; Ricardo Pascual Díaz, colaborador en la publicación y miembro de la AMMD (Asociación para la Memoria Militar Democrática) y Julio César Fernández Prieto, nieto de Laudelino Fernández León.

Centro Municipal de El Llano

La Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes presenta su primer cancionero, formado por 21 canciones creadas con Inteligencia Artificial por la profesora de Robótica, enmarcadas en la temática de las emociones. Todas ellas tienen como objetivo motivar el aprendizaje a través de la música y la creatividad. Se realizarán dos pases: a las 18.00 horas y a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Escuela de Comercio

El área de Juventud de Gijón ha organizado para hoy un taller gratuito de pintura japonesa, para jóvenes entre 12 y 17 años, impartido por Estudio Flechazu. Será de 18.00 a 20.00 horas, previa inscripción con tarjeta ciudadana. El taller tiene como objetivo introducir a los/as participantes en los fundamentos de la pintura tradicional japonesa y conducirlos progresivamente hacia la práctica de la técnica del Sumi-e. Trabajaremos la relación entre gesto, tinta y el papel vacío como elementos esenciales del lenguaje pictórico oriental.

Antiguo Instituto

Hoy tendrá lugar una visita guiada a la exposición de Maribel Gijón "Más allá de la mirada". Será a las 18.30 horas.

Ateneo Jovellanos

Dentro del ciclo "Música e imágenes", habrá hoy una nueva sesión a cargo de Luis Rubio Bardón, piloto comercial de avión y globo libre, expresidente del Ateneo Jovellanos y gran aficionado a la música. Hablará sobre "Los musicales". Será a las 19.00 horas.

Biblioteca Jovellanos

El pianista, compositor y productor con formación en jazz y música clásica César Latorre participa en esta edición de "Háblame de música" con una charla titulada "La música de entreguerras: de los felices años 20 al crack". Donde ahondará en el blues, el desarrollo del jazz, la aparición en la música popular de figuras como Fats Domino o Louis Armstrong, su influencia en la música contemporánea de la época, con Gershwin, Ravel y Stravinsky y sus vanguardias. Será a las 19.00 horas en la Biblioteca Jovellanos.

Ateneo de La Calzada

El grupo "Vaudí Qtet", compuesto por Carlos Mankuzo, batería; Bruno Lopes, bajo; Sam Rodríguez, teclados; Jorge Viejo, saxo; Vaudí Cavalcanti, guitarra y voz, darán hoy un recital en el Ateneo a las 19.00 horas, dentro del programa "Arte en el barrio".

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

Dentro del ciclo Escena amateur, a las 19.00 horas Teatro Kumen (Langreo) pondrá en escena "Los cuernos de D. Friolera", obra que forma parte de la trilogía "Martes de Carnaval", de Ramón María del Valle-Inclán, que tiene como trasfondo la naturaleza militar de la España de la época.

Escuela de Comercio

El programa De charla con el Botánico se dedica hoy a la "Flora urbana para transformar Gijón/Xixón", a cargo del doctor en Biología Eduardo Fernández Pascual. Dará comienzo a las 19.00 horas y abordará cómo las plantas nativas pueden convertirse en aliadas para crear ciudades más saludables. Exploraremos los hábitats urbanos y los hallazgos del proyecto Gijón Ecoresiliente, que revelan la riqueza de plantas, hongos y bacterias en nuestros barrios.

Espacio Escénico El Huerto

El ciclo "Palabras de hoy" lleva hoy al Espacio Escénico El Huerto "Y Fuimos Héroes", de La Nave del Duende. Un espectáculo para todos los públicos que comenzará a las 19.30 horas. El precio de la entrada es de 15 euros.

Toma 3

"Improvisacion" con "As Teimas" (Galicia) es el debut en Toma 3 de tres gallegas que hacen comedia improvisada. Será a las 21.00 horas.

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, hasta el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Antiguo Instituto

Hasta el 22 de mayo se podrá visitar la exposición "Retroalimentación y quimera", de Marga Sancho y Rufino Arbesú.

Avilés y comarca

Concierto de la Filarmónica AvilesiConcierto de la OSPA

El auditorio de la Casa de Cultura acoge a las 20.00 horas un concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias junto al "Cuarteto Quiroga", dentro de Música en Escena. El programa incluye obras de Beethoven, Haydn y Mozart. Entradas: 18 euros.

Teatro escolar en el Palacio Valdés

El odeón avilesino acoge a las 20.00 horas, con entrada gratuita, la representación de "¿Esto es una despedida?", a cargo del alumnado del IES La Magdalena, dentro de las XXXI Jornadas de Teatro Escolar de Avilés.

Ciencia en La Magdalena

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias, abierta al público de 16.00 a 19.00 horas, con talleres, exposiciones, charlas y actividades dedicadas al eclipse solar total de agosto.

Festival en Los Canapés

El centro cultural y el complejo deportivo Los Canapés acogen desde las 16.30 horas "Abilius Polis", muestra escolar con actuaciones culturales, exhibiciones deportivas y actividades de ocio como música, hinchables, pintacaras, globoflexia, ludoteca y propuestas de deporte adaptado.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas "La tierra de Amira". Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en la taquilla y en la web del centro cultural.

Bebecuentos en Los Canapés

La biblioteca del centro sociocultural Los Canapés ofrece a las 18.00 horas "Pasito a pasito", una sesión de bebecuentos con Beatriz Sanjuán dirigida a público de entre 6 meses y 3 años. Hay 20 plazas, con inscripción previa en la biblioteca.

Música en el conservatorio

El auditorio del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acoge a las 19.00 horas un concierto mixto de alumnado y profesorado de distintas especialidades. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Las Cuencas

Cine en Langreo

El teatro José León Delestal, en La Felguera, acoge hoy, a las 20.00 horas, la proyección de la película "Amarga navidad", de Pedro Almodóvar, dentro del ciclo "El cine de los jueves". El precio de la entrada es de cuatro euros.

Cuentacuentos en Mieres

Mieres acoge hoy, a las 17.30, en la biblioteca de la villa, un cuentacuentos a cargo de Leo, la mascota de la Red de Bibliotecas Municipales, basado en el libro "Lobito. ¡Qué Aburrimiento!" (Editorial Flamboyant), escrito e ilustrado por Magali Clavelet. Las plazas limitadas, asignadas por orden de inscripción, se puede reservar en horario de 9.00 a 20.30 horas o en el teléfono 985456294.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal presenta hasta el 28 de mayo la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta el 29 de mayo la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Mercado en Tineo y Navia

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El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.