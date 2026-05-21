Los antiguos alumnos del IESE celebran su encuentro anual en Siero: "Es una forma de estar conectados"
"Es una oportunidad para seguir ayudándonos mutuamente", aseguran los organizadores
El IESE Business School celebró ayer su encuentro anual de antiguos alumnos asturianos y gallegos. El acto, celebrado en el Palacio de Meres (Siero), reunió a un centenar de personas que disfrutaron de una charla del profesor Pascual Berrone, del departamento de Dirección Estratégica, que abordó los retos de las empresas para hacer un mundo más sostenible.
"La clave para poder hacer una empresa sostenible es la interconexión entre distintas entidades", explicó Berrone. "Al llevarlo a la práctica a veces es difícil", reconoce, pero, a su juicio, el verdadero liderazgo sostenible requiere de tres pilares fundamentales: la voluntad de innovar, una mentalidad a largo plazo y ganas de colaborar.
"Este encuentro es una oportunidad para que los alumnos sigan conectados y se ayuden mutuamente", explica Charo García Mangas, una de las organizadoras. El objetivo de la agrupación "IESE Alumni" es precisamente la de mantener a los antiguos alumnos conectados para crear una red de contactos.
"Queremos acompañarlos a lo largo de su vida profesional", explica García Mangas. "Nuestro lema es seguir formando, creciendo, conectando y apoyando", proclama. El IESE es la tercera mejor escuela de negocios del mundo. "Eso se consigue, en parte, gracias a la financiación de antiguos alumnos que además de estos encuentros tienen acceso a cursos formativos y revistas especializadas", matiza. Entre los asistentes estuvo el director general adjunto del banco Sabadell, Pablo Junceda, o el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco.
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