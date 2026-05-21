Armón bota su primer buque militar para la Armada de Suecia

El grupo asturiano de construcción naval Armón ha botado el primero de los dos buques multipropósito que fabrica para la Armada de Suecia. El acto se celebró en el puerto de Vigo, donde el grupo asturiano tiene dos astilleros.

El "HMS Sälen", que así se denominará el barco, aportará a la Armada Sueca capacidades avanzadas para operaciones submarinas, manejo de vehículos operados remotamente (ROV) para inspecciones a gran profundidad, apoyo al buceo y misiones logísticas en condiciones extremas. El buque está concebido para operar durante todo el año en las condiciones meteorológicas y de hielo características del mar Báltico y aguas escandinavas. n