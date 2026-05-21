El arte y el paisaje asturiano llegan a China: seis artistas de la región presentan su obra en una colectiva en la Beijing Dangdai Art Fair
La exposición es fruto de la colaboración entre la Consejería de Cultura del Principado y el Instituto Cervantes y en junio viajará a Pekín, donde se inaugurará el día 24
El Principado de Asturias participa por primera vez en Beijing Dangdai Art Fair 2026, una de las ferias de arte contemporáneo más influyentes de China. Lo hace con la exposición "La montaña sabe, el agua recuerda: narrativas sostenibles en el paisaje", en la que desde hoy y hasta el día 24 de mayo se presentan obras de los asturianos Soledad Córdoba, Kela Coto, José Ferrero, Ramón Isidoro, Marcos Morilla y Javier Riera.
Más adelante viajará a Pekín, donde se inaugurará el 24 de junio en la sede del Instituto Cervantes, en una versión ampliada que incorporará obras de artistas chinos como Guo Tianyi, Yin Liang y Yu Mengtong.
La comunidad está presente en la feria china gracias a la colaboración entre la Consejería de Cultura del Principado y el Instituto Cervantes, con un estand propio en el que está reunida la obra de los seis artistas y en el que están representadas disciplinas como la fotografía, la instalación, la pintura o las intervenciones lumínicas.
De lo que se trata es, como explican desde la Consejería, es de proponer "una reflexión contemporánea sobre el paisaje, la memoria, la transformación del territorio, la sostenibilidad y el legado industrial" y establecer "un diálogo entre naturaleza e industria desde una mirada profundamente vinculada a Asturias".
La inaugurada hoy es la continuación de una exposición anterior, presentada también en China a finales del año 2024. El arte contemporáneo asturiano ha viajado, en los últimos años, a ciudades como Shanghái y Suzhou, con distintas iniciativas expositivas y de intercambio cultural.
Cada uno de los creadores asturianos con obra en la exposición recién inaugurada en Beijing en la muestra aporta su personal visión del paisaje asturiano. Kela Coto (Gijón, 1979) "erige paisajes entre lo real y lo especulativo, capturando la huella industrial con serenidad poética"; ha expuesto en el Centro Niemeyer y fue seleccionada en PhotoEspaña 2022. La fotógrafa Soledad Córdoba (Avilés, 1977), premiada internacionalmente, traza "peregrinajes espirituales por ruinas y naturaleza, infundiendo sanación en espacios desolados" a través de su obra.
José Ferrero (nacido en León en 1959, se instaló con su familia en Oviedo en 1963) es un "narrador visual" que pasa plasma con su cámara el paso "de lo habitado a lo residual con grises que provocan silencios emocionales y cavilaciones filosóficas sobre lo efímero". Ramón Isidoro (otro leonés, afincado en Asturias, nacido en1964) está considerado un "escenógrafo multisensorial", que integra en su obra lus, sonido y espacio, ha colaborado con el cantautor Nacho Vegas y ha recibido el premio del Museo Barjola de Gijón. Marcos Morilla (1963) ha retratado, "con amaneceres y vientos, los vestigios fabriles", con una gran tensión lírica; es autor de series como "Petricor" y "Traces", y, por último, Javier Riera (Avilés, 1964), con una obra entre el land art y la fotografía, que ha expuesto en el Museo Reina Sofía y en festivales de luz como Vivid Sydney y Glow Shenzhen.
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