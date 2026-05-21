Asturias se achicharra de calor y batirá este viernes el récord histórico de temperaturas en un mes de mayo con hasta 35 grados
La AEMET activa para mañana la alerta amarilla por calor intenso en gran parte de la región y advierte de fuertes chubascos y de viento "muy fuerte" en el litoral a partir de la tarde
Hay máxima alerta sanitaria en el Principado y el Ministerio insta a la población a beber agua "con regularidad" y a mantenerse "frescos"
Ya es verano en Asturias. O, al menos, durante unos días. Si se cumplen los pronósticos, la región batirá este viernes el récord histórico de calor en un mes de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta amarilla a la zona central, las Cuencas, la Cordillera y los Picos de Europa por temperaturas que llegarán a alcanzar los 35 grados. Casi todo el Principado se situará por encima de los 30. Ya hoy el Ministerio de Sanidad ha puesto en nivel rojo a 22 concejos del área central por riesgo para la salud e insta a la población a "beber agua con regularidad, mantenerse fresco y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día"
Para este viernes se esperan máximas de 35 en Langreo, 34 en Oviedo y Cangas del Narcea, 33 en Avilés, 31 en Gijón, 29 en Llanes y 27 en Navia. Según el histórico de temperaturas, con datos desde 1972, el registro más alto contabilizado en un mes de mayo fueron 32,4 grados en Oviedo el 4 de mayo de 2020. Es decir, este viernes la capital alcanzará la temperatura más elevada en 54 años. Los 34 grados que se prevén para Oviedo no se alejan mucho del récord absoluto anual: 39 grados el 17 de julio de 2022.
Tormentas y rachas muy fuertes de viento
La alerta amarilla por calor estará activa desde las 14.00 hasta las 20.00 horas. No obstante, Asturias también estará en aviso amarillo por chubascos y tormentas en el litoral occidental y en el Suroccidente a partir de las 14.00 horas. La AEMET alerta de que el bochorno vendrá acompañado de rachas muy fuertes en el litoral por la tarde.
Una semana después de nevar con ganas, los asturianos toman playas, terrazas y parques para sofocar la ola de calor. El pasado viernes, la nieve obligó a cerrar el puerto de Pajares a camiones y autobuses y a circular con cadenas durante horas. La meteorología también fue adversa en la autopista del Huerna, la principal vía de comunicación con la Meseta.
31 grados en Oviedo a las doce y media de la mañana
Este jueves ya está haciendo mucho calor. Las previsiones de la AEMET es que los termómetros llegarán a los 32 grados en Oviedo, aunque probablemente ese dato sea aún superior. Los registros hasta las 14.00 horas ya daban una máxima de 33,3 en la capital, la más alta de toda la región. En Mieres se registraron 33,2 grados, en Tineo y Cabrales 32, en Amieva 31,3...
El pronóstico para el fin de semana
El fin de semana seguirá el bochorno. Para el sábado se esperan máximas de 29 grados, aunque hay probabilidad de lluvias débiles a partir de la tarde. De hecho, el Suroccidente y la Cordillera y los Picos estarán en alerta amarilla por chubascos a partir de las 14.00 horas. Los termómetros se mantendrán más o menos igual el domingo, jornada para que solo se prevén lluvias de madrugada.
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