Asturias baja de 50 a 45 años el inicio de la detección precoz del cáncer de mama

La Consejería de Salud del Principado adelantará de 50 a 45 años el inicio de los cribados poblacionales para la detección precoz del cáncer de mama.

Esta es una de las consecuencias de la norma aprobada por la Comisión de Salud Pública y que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud. El nuevo programa amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. El cambio será paulatino: las comunidades autónomas dispondrán de hasta seis años para completar la adecuación de sus protocolos.

En el caso de Asturias, la implantación del nuevo plan incide en la edad inicial de los llamamientos, pero no en la edad final, cuya extensión ya estaba en marcha.

La Consejería de Salud empezó en 2024 a ampliar hacia arriba la franja de participación en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Esta prolongación se está haciendo de forma progresiva, ampliando la edad límite de 70 a 74 años, un año más cada ejercicio, de manera que en 2028 se habrá extendido a las mujeres entre 50 y 74 años que vivan en Asturias.

De esta manera, en el presente año 2026, el rango de edad para el programa de cribados de mama en el Principado va de 50 a 72 años (es decir, a mujeres nacidas entre 1954 y 1976).

Baja la edad de inicio del cribado

Lo que el protocolo autonómico no contemplaba era mover la edad de inicio. Pero con la nueva normativa sí lo hará, según anunció esta mañana en Gijón la consejera de Salud, Conchita Saavedra, quien subrayó el apoyo nítido de Asturias a la extensión de los cribados. "Cada vez se están viendo más casos de cáncer de mama en mujeres más jóvenes", señaló Saavedra.

La titular de Salud indicó que el descenso de la edad de inicio del cribado será también año a año, para bajar de 50 a 45. "Vamos a ver si el año que viene entran en el circuito las de 49, el siguiente las de 48 y así año a año", detalló.

Conchita Saavedra precisó que la mayor dificultad de esta ampliación no estribará tanto en la exigencia de más mamógrafos como en la "escasez de médicos radiólologos". El Servicio de Salud del Principado (Sespa) está intentando contratar a los especialistas que ahora terminan en Asturias su formación MIR.

Periodicidad bienal

A nivel nacional, hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad, pero extiende su radio de acción por los dos extremos.

Según el Ministerio de Sanidad, el impacto presupuestario estimado para toda la sanidad pública asciende a 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029. No obstante, “el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado”, puntualiza el Ministerio.

Criterios clínicos

La medida de la Comisión de Salud Pública responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea. También a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

La ampliación del cribado se apoya además, según el Ministerio de Sanidad, en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas. “Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz, mientras que Galicia aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años”, argumenta Sanidad.

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En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, “la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces”, indica el Ministerio. Los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.