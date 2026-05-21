Asturias tendrá este año su primera Estrategia de Desarrollo Sostenible

Asturias contará antes de que finalice este año con su primera Estrategia de Desarrollo Sostenible, un documento que se elaborará mediante un proceso participativo en el que intervendrán agentes sociales, económicos y sindicales. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, explicó que el objetivo es alcanzar el máximo consenso posible.

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha invitado a los miembros del Consejo para la Agenda 2030 del Principado a colaborar en la redacción del texto mediante la creación de grupos de trabajo. “Es la primera vez que Asturias va a disponer de un documento de estas características, por lo que hemos invitado a todos los representantes en el Consejo, de la parte social, económica y sindical, a que realicen aportaciones a lo largo del año, que se generen grupos de trabajo y propuestas que puedan acabar en una agenda con la que todos, de alguna manera, nos sintamos identificados”, aseguró la viceconsejera.

González Prieto destacó el compromiso del Gobierno asturiano con el desarrollo y aplicación de la estrategia, en función de las posibilidades de ejecución y con un horizonte temporal previsto para 2027. También recordó que el Principado ha trabajado en los últimos años para acercar la Agenda 2030 a la ciudadanía mediante su aplicación en el ámbito local y municipal, bajo el principio de máxima participación.

Tres dimensiones de la sostenibilidad

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, subrayó la importancia de que Asturias cuente por primera vez con una Estrategia de Desarrollo Sostenible y la consideró una herramienta fundamental por su carácter integrador. Según explicó, el documento incorporará las tres dimensiones de la sostenibilidad: la social, vinculada a la reducción de desigualdades estructurales; la medioambiental, centrada en la protección y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos; y la económica, orientada a la prosperidad, el trabajo decente, la gobernanza democrática, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Ponte añadió que la estrategia asturiana se alineará con la actualización de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y con sus objetivos clave, denominados retos país. Entre ellos citó la defensa y ampliación del estado del bienestar, la transición ecosocial desde criterios de justicia global y ordenación del territorio, la planificación de una economía orientada a la vida y la defensa de los derechos civiles.

Noticias relacionadas

González Prieto y Ponte trasladaron esta iniciativa al Consejo de Agenda 2030, reunido el miércoles, donde presentaron el futuro documento como una herramienta para reforzar las políticas de sostenibilidad del Principado.