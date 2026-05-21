Barbón admite que se "pone malo" cada vez que pasa por el Huerna y se reafirma en las críticas hacia el Corredor Atlántico: "Queremos que haya más celeridad"

Más presión sobre Transportes. “Queremos que haya mayor celeridad en el ramal noroeste del Corredor Atlántico”. Adrián Barbón, presidente del Principado, se reafirmó hoy en reclamar más avances al Ministerio de Transportes de Óscar Puente sobre el Corredor Atlántico, tal y como hizo el pasado martes en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica junto a los presidentes de Galicia y Castilla y León. Tras ese cónclave, Transportes presumió de una “inversión récord” en el Corredor Atlántico.

“Hemos conocido datos de ese reequilibrio, pero nosotros hablamos específicamente del ramal noroeste, quiero dejarlo claro. Es cierto que ha habido un reequilibrio y yo reconozco avances; el fundamental es la inauguración de la Variante de Pajares”, indicó Barbón en Gijón, antes del acto de inauguración del 20.º Congreso Nacional de Empresarios del Transporte.

El presidente del Principado también fue preguntado por la visita, la próxima semana, del coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que acudirá al puerto de El Musel, en Gijón. Barbón confirmó que se reunirá con él y que el encuentro servirá para abordar los asuntos pendientes del Corredor en Asturias.

“Hay obras previstas, por ejemplo, la renovación de la vía entre Lena y Oviedo, que es fundamental, y otras cuestiones que nosotros tenemos que poner encima de la mesa dentro de esa capacidad intermodal y logística que reivindicamos”, señaló.

El vial de Jove y el Huerna, sobre la mesa

El jefe del Ejecutivo autonómico volvió además a reivindicar el vial de Jove. “Aquí, en Gijón, tengo que decir públicamente, como no puede ser de otra manera, el vial de Jove. En este caso, nosotros defendemos la entrada por Aboño porque nos parece la salida más rápida y la mejor forma de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la zona oeste. Eso es lo que trasladamos al Ministerio”, afirmó.

Barbón también endureció el tono sobre la situación de la autopista del Huerna (AP-66) y el cobro del peaje. “Dialogar siempre que sea posible, actuar siempre que sea necesario. Con el peaje del Huerna ha habido un antes y un después tras el dictamen de la Comisión Europea. Antes sabíamos que era injusto; ahora sabemos, además, que es ilegal”, sostuvo.

El presidente asturiano insistió en cargar contra la prórroga aprobada en el año 2000. “La prórroga que aprobaron Aznar y Cascos fue ilegal y debería haber finalizado en 2021”, aseguró. Y añadió: “Ante la falta de respuesta política, vamos a mantener nuestra presión, también la presión social, que encabezamos como Gobierno de Asturias, porque yo defiendo Asturias por encima de cualquier otra cosa. Y vamos a actuar en todo lo que tenga que ver con la judicialización del tema”.

“Nosotros hemos recurrido y tenemos una vía abierta dentro del trabajo cooperativo con la Comisión Europea. Seguimos trabajando con la esperanza de que la Comisión lo impugne ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también en la justicia ordinaria española”, explicó.

Barbón fue aún más allá en su crítica al peaje: “El Huerna ya no es solo injusto e ilegal; es que encima se está cobrando algo que no estamos disfrutando. Yo, cuando tengo que pasar por allí, me pongo malo, como el resto de los asturianos”.

Pese al choque con el Ministerio de Transportes, el presidente asturiano restó importancia a un posible distanciamiento con Óscar Puente y lanzó un mensaje de confianza sobre el futuro del conflicto: “Estamos convencidos de que la batalla del Huerna la vamos a ganar en el ámbito judicial si no se gana antes en la política”.