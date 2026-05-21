Barbón contesta al PP y Vox: "Zapatero no hizo campañas en las elecciones autonómicas en Asturias, pero todo lo quieren embarullar"
El presidente asturiano defiende la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno y critica la condena política por estar investigado judicialmente
El presidente del Principado, Adrián Barbón, salió este jueves en defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y cargó contra Vox y el PP por las críticas lanzadas en los últimos días. Barbón reivindicó el respeto a la presunción de inocencia y al Estado de Derecho y rechazó que se pueda “condenar” políticamente a una persona por el mero hecho de estar investigada judicialmente.
“Yo me remito a la investigación judicial. Hay que ser muy respetuosos con los tiempos judiciales y con la presunción de inocencia”, señaló Barbón, que apeló directamente al artículo 24 de la Constitución Española. “La tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia son claves. Nadie es culpable hasta que lo determine un juez mediante sentencia firme”, afirmó en Gijón.
El presidente asturiano también respondió a Vox después de que la formación asegurara que le debía a Zapatero su victoria electoral en Asturias. “Zapatero no hizo campaña en las autonómicas en Asturias. Yo no sé de dónde sacan eso. Yo les animaría a que, cuando uno es político, hable con un poco de rigor. Todo lo quieren embarullar y no son capaces ni de mirar la hemeroteca", indicó.
Barbón sí reconoció, en cambio, el papel que desempeñó el expresidente socialista durante las elecciones generales de 2023. “Zapatero vino a hacer campaña y jugó un papel clave en las generales, no solo en Asturias, sino en toda España. Eso es evidente y quien niegue lo evidente está negando la realidad”, afirmó.
El jefe del Ejecutivo autonómico incluso aportó datos para subrayar la relevancia de aquella campaña. “Partíamos con una desventaja de diez puntos respecto al PP según las encuestas y acabamos las elecciones con apenas un 1,3% de diferencia. Le dimos completamente la vuelta a las previsiones”, aseguró.
Choque con el PP
Barbón también aprovechó para responder al PP y defender que siempre ha actuado “del lado de la justicia y del Estado de Derecho”. “Si algunos pretenden que por el mero hecho de estar investigado alguien ya esté condenado, eso supone una quiebra del Estado de Derecho y un ataque directo a la Constitución Española”, afirmó.
El presidente del Principado cerró filas además frente a las críticas de dirigentes populares y lanzó una referencia directa al diputado autonómico Luis Venta. “Que lo diga el señor Venta, cuando yo nunca dije nada sobre él en los procesos que tuvo, me llama la atención”, deslizó Barbón.
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