Elección de plazas MIR: estas son las especialidades que más está costando cubrir en Asturias

Medicina de familia, geriatría y medicina del trabajo son las especialidades que aún disponen de plazas para realizar la especialidad en Asturias. En la sede del Ministerio de Sanidad avanza el proceso de adjudicación de puestos MIR.

Al término de la jornada de ayer, miércoles, estaban libres 42 de las plazas que oferta el Principado: 37 de medicina de familia, 4 de geriatría y 2 de medicina del trabajo.

Este listado ilustra con claridad las preferencias (más bien las “no preferencias”) de los flamantes graduados en medicina. Lo que más preocupa, como resulta bien conocido, es el futuro de la medicina de familia. Para el conjunto de España se habían ofertado este año 2.544 plazas MIR, y hasta este miércoles se habían adjudicado 820, o sea, el 32,2%. En el caso de Asturias, de 62 puestos ofrecidos, se habían elegido 25 (el 40%).

Cerca de 2.000 vacantes hasta ayer

Hasta ayer, miércoles, habían podido elegir plaza los 8.400 primeros clasificados en el examen del pasado mes de enero (a un ritmo establecido de 700 al día). De esos 8.400, han elegido plaza 7.282, y el resto han rehusado. Y quedaban vacantes 1.993 puestos, de ellos 1.724 de medicina de familia.

Las 37 plazas de medicina de familia disponibles en Asturias están distribuidas por toda la región. Los 4 puestos de geriatría corresponden al Hospital Monte Naranco, de Oviedo. Y las dos plazas de medicina del trabajo son una de Gijón y una de Avilés.

En el global de la convocatoria de plazas MIR, Asturias oferta 270 plazas del conjunto de titulaciones sanitarias. De ellas, 62 de medicina familiar y comunitaria, lo que la convierte, con gran diferencia, en la disciplina más numerosa.

El año pasado, todas las plazas de medicina de familia de Asturias se adjudicaron, pero no todas fueron finalmente ocupadas. De las 62 ofertadas, 9 quedaron finalmente vacantes. En el año anterior, 2024, habían sido 8.

Se incorporan en junio

De vuelta al proceso nacional de elección de plazas MIR, una vez concluida la adjudicación de los 9.275 puestos ofertados –los candidatos teóricos por haber aprobado el examen son 15.084; a la hora de la verdad, suelen ser menos–, los aspirantes que las obtengan tomarán posesión de las mismas los días 4 y 5 de junio (en las comunidades donde el 4 sea festivo, lo harán los días 3 y 5). El inicio del periodo formativo será el 5 para todos los residentes.

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Culminará así otro proceso que tiene como principal novedad el estreno de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que arranca con un total de 86 plazas.