Escribano reforzará su centro de I+D de Avilés al estrenarse en proyectos de defensa europeos

El centro para investigación y desarrollo (I+D) que tiene en Avilés la empresa madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha accedido por primera vez a proyectos europeos de investigación en el sector de la defensa. La compañía prevé reforzar la plantilla del centro avilesino, actualmente formado por 15 profesionales, para atender las necesidades que supone ese salto de escala, según informaron a este periódico fuentes de EM&E.

La instalación de Avilés (ubicada en el centro empresarial de La Curtidora) es una filial de EM&E denominada E4 Defense Systems. Allí, desde hace un año, sus trabajadores investigan sobre tecnologías como los sensores electroópticos (dispositivos que detectan luz y la convierten en una señal eléctrica) o herramientas emergentes como la inteligencia artificial, entre otras.

Por primera vez, el centro avilesino participará, en consorcio con otras compañías, en varios proyectos impulsados por el Fondo Europeo de Defensa, el principal instrumento de la Unión Europea para financiar la investigación colaborativa y el desarrollo de capacidades de la industria militar.

En concreto, la filial de EM&E en Avilés estará involucrada en tres programas: "Spirit" (desarrollo de detectores infrarrojos), la segunda fase del "Latacc" (que promueve una mejor comunicación entre los vehículos y soldados de los ejércitos europeos) y el "Trident" (un sistema avanzado para detectar y neutralizar la artillería enemiga a largas distancias).

Los tres proyectos se iniciarán próximamente y, para cumplir con sus exigencias, EM&E tiene previsto contratar nuevos profesionales para su filial avilesina, aunque las fuentes consultadas no añadieron más detalles.

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Al margen del centro de Avilés, hace meses que Escribano manifestó interés en establecer una fábrica en Asturias, pero hasta la fecha no ha habido novedades al respecto.