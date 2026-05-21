La familia García Vallina sigue controlando TSK: posee el 62,6% del capital una semana después de salir a Bolsa

El presidente de TSK, el gijonés Sabino García Vallina, ha declarado poseer una participación del 62,635% de la compañía una semana después de su salida a Bolsa, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los que tuvo acceso "Europa Press".

En concreto, la posición accionarial equivale a 72,22 millones de derechos de voto. En este sentido, según el precio al que está cotizando la compañía (5,84 euros por título a mediodía de este jueves), la participación de García está valorada en más de 420 millones de euros.

Además, otros dos titulares han notificado a la CNMV un control sobre el capital de la entidad del 3,868% cada uno. Se trata de Francisco Javier García García y Víctor José González Menéndez, antiguos consejeros de la compañía.

Ambos cesaron como miembros del consejo de administración, una renuncia que fue aceptada por la junta general de accionistas celebrada el 23 de abril de 2026, con efectos diferidos hasta la admisión de la operación --la oferta pública de suscripción (OPS)--.

En esa misma junta se aprobó la reelección de tres consejeros actuales: el presidente de la compañía, Sabino García Vallina, y sus hijos Joaquín García Rico (que además ocupa el cargo de consejero delegado) y Beatriz García Rico (que figura como vicepresidenta).

Asimismo, se acordó el nombramiento de cinco nuevos miembros del órgano de gobierno: Enrique Palomino Bilbao, Fernando Maudo Arranz, Rafael Miranda Robredo, Rosario Casero Echeverri y Gema Díaz Real.

En cuanto a las participaciones de García García y Menéndez González en TSK, que antes de la salida a Bolsa de la compañía ascendían individualmente al 5,21%, el 3,868% actual tiene un valor de 24,89 millones de euros por titular, ya que cada uno ostenta 4,46 millones de derechos de voto.

Completa la lista de accionistas significativos Santander Asset Management, que un día después de la OPS afloró una participación del 3,404% en TSK, lo que equivale a 3,92 millones de derechos de voto que valen cerca de 21,9 millones de euros.

La compañía debutó el pasado miércoles 13 de mayo en Bolsa tras fijar el precio de su oferta pública de suscripción en el tope del rango de precios que barajaba --de 4,45 euros a 5,05 euros por acción-- y para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

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