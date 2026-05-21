Gijón se llena de sabor en su gran cita con los mejores pinchos

Gijón acoge hasta el domingo, la XVIII edición de «Gijón de Pinchos», una cita gastronómica ya consolidada en el calendario hostelero asturiano y que contará este año con la participación de 45 establecimientos.

La presentación oficial del campeonato tuvo lugar el miércoles 13 de mayo a las 18:30 horas en la sala de prensa de La Casa de la Palmera, donde se dieron a conocer todos los detalles de esta nueva edición. El viernes 15 de mayo arrancaron oficialmente diez días de competición gastronómica con el primer pincho en el restaurante Ciudadela, segundo clasificado de la pasada edición, situado en la Calle Capua, 7 (Gijón), a las 14:00 horas. Durante el campeonato, establecimientos de toda la ciudad ofrecen sus mejores propuestas culinarias en formato pincho o tapa, poniendo en valor la creatividad, la innovación y la calidad de la gastronomía gijonesa.

El público puede degustar las diferentes elaboraciones, votar por sus favoritas y participar además en distintos sorteos.

El certamen cuenta también con un jurado profesional encargado de recorrer los establecimientos participantes y valorar aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad y la técnica de cada propuesta. «Gijón de Pinchos» no solo celebra la excelencia gastronómica de la ciudad, sino que también supone un importante impulso para el sector hostelero y un atractivo turístico para visitantes y vecinos durante diez días dedicados al sabor y la creatividad culinaria.

La entrega de premios, el martes

La ruta de pinchos está disponible en formato digital y físico, facilitando a los visitantes la planificación de su recorrido. A lo largo de la semana han tenido lugar las salidas de los jurados de clasificación , que culminaron ayer. Hoy está prevista la vista del jurado final. La publicación de los establecimientos finalistas se realizará el sábado. La entrega de premios está prevista para el Martes 26 de Mayo a las 19:00horas en La Hacienda de la Llorea.