La instalación de parques de baterías, la nueva estrategia de ArcelorMittal para rebajar el gasto eléctrico

Los parques de baterías, cuya implantación en Asturias siempre está rodeada de polémica, podrían ayudar a mejorar la competitividad de la siderurgia de la región, de la que dependen casi 5.000 empleos directos. ArcelorMittal comenzará a utilizar almacenes de electricidad para gestionar el suministro y reducir los costes energéticos. De momento, la multinacional ya ha firmado un primer acuerdo con la compañía energética EDF para instalar un parque de baterías en la factoría siderúrgica de Bremen, en Alemania.

No se trata de un proyecto piloto. El acuerdo entre ArcelorMittal y EDF Power Solutions Germany es para desarrollar un sistema de almacenamiento de baterías a gran escala. El parque de baterías de la factoría de Bremen tendrá una potencia de salida de 25 megavatios y una capacidad de 50 megavatios-hora. Para ponerlo en perspectiva, una batería de ese tamaño puede abastecer a un hogar con un consumo anual de 2500 kWh durante 20 años sin una sola recarga.

Fuentes de ArcelorMittal señalaron que el sistema de almacenamiento de baterías desempeñará un papel fundamental en la gestión del suministro de la planta siderúrgica, ya que ayudará a suavizar la demanda de electricidad durante los períodos de alta carga de la red, cuando la factoría utilizará la energía almacenada durante los periodos de baja demanda eléctrica. Esa operación reducirá la presión sobre la red eléctrica y, al mismo tiempo, recortará los costes energéticos de la empresa.

"El sistema de almacenamiento de baterías en la planta de Bremen será uno de los más grandes del norte de Alemania y, dado que la planta puede consumir energía las 24 horas del día, el sistema de almacenamiento contribuye significativamente a la estabilidad de la red", señaló Rainer Böse, CEO de ArcelorMittal Germany. "Las empresas industriales con un alto consumo eléctrico y procesos de producción fijos necesitan soluciones flexibles y los sistemas de almacenamiento de baterías ofrecen eso", añadió Clotaire François, director de Almacenamiento y C&I de EDF Power Solutions Germany.

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El horno alto de Gijón

Por otro lado, ArcelorMittal preveía que entre ayer y hoy el horno alto "B" de Gijón estaría operando con normalidad siguiendo la curva de arranque planificada y que se inició el lunes de la semana pasada. La siderurgia integral asturiana vuelve así a operar con dos hornos altos, lo que no se producía desde el pasado verano, cuando el horno "B" paró por mantenimiento y no se pudo arrancar en condiciones de seguridad, lo que obligó a realizar una reparación de emergencia.