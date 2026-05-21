Inversión millonaria para la vivienda en Asturias: el plan estatal cuadriplica los fondos para el Principado

El Gobierno de España movilizará una inversión de 231 millones de euros para Asturias (138,6 millones de financiación estatal y 92,4 autonómicos) dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tras el acuerdo unánime alcanzado por todas las comunidades y ciudades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves en Madrid.

La reunión estuvo presidida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y permitió aprobar la distribución final de los fondos del plan. En la primera anualidad, Asturias recibirá 26,4 millones de euros para el desarrollo de políticas públicas de vivienda.

El consejero de Ordenación del Territorio del Principado, Ovidio Zapico, anunció tras la reunión que en las próximas semanas mantendrán un encuentro con el ministerio para concretar las líneas de actuación que priorizará Asturias dentro de este marco inversor. En este sentido, señaló que su objetivo será incrementar de forma significativa el parque público de vivienda, aunque también desarrollarán otras actuaciones como las relativas a rehabilitación.

El consejero también trasladó en la conferencia sectorial que el Principado ha cumplido todos los hitos y exigencias requeridos para la correcta justificación de los fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Además, subrayó que la Dirección General de Vivienda ha ejecutado el 100% de los fondos europeos asignados a esta materia, que ascienden a 160 millones, sin perder un solo euro y logrando incluso captar recursos adicionales, lo que acredita la capacidad de gestión de la comunidad autónoma en el desarrollo de políticas públicas de vivienda.

Acuerdo entre administraciones

El Plan Estatal de Vivienda movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros en el conjunto del país. De esa cantidad, 800 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas durante 2026.

Rodríguez destacó el consenso alcanzado entre administraciones de distinto signo político. “Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, señaló la ministra, que defendió el acuerdo como vía para responder al problema de la vivienda.

El Ministerio enmarcó el pacto en la propuesta planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes de Barcelona para alcanzar un acuerdo de país en materia de vivienda.

Construcción, rehabilitación y protección

El nuevo plan triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad financiera: el Gobierno de España aportará el 60% de los recursos y las comunidades autónomas asumirán el 40% restante.

El reparto de los fondos prevé que al menos el 40% se destine a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque existente y el 30% restante a medidas de protección para colectivos y territorios con mayores necesidades.

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El plan incorpora, además, mecanismos para garantizar la protección permanente de las viviendas construidas con estos fondos, una cláusula antifraude en las adjudicaciones de vivienda protegida y medidas para favorecer la cohesión territorial y el acceso público a datos sobre vivienda.