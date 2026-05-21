Máxima alerta sanitaria en Asturias: el Ministerio insta a la población a beber agua "con regularidad"

Máxima alerta sanitaria por calor en Asturias. El Ministerio de Sanidad ha activado este jueves el nivel rojo por temperaturas extremas que pueden poner en riesgo la salud. Hay 22 concejos afectados de la zona centro y los valles mineros, entre ellos Oviedo, por máximas superiores a los 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) preveía para hoy temperaturas de 32 grados, pero ese registro ya ha sido superado. Con datos hasta las 14.00 horas, la capital del Principado tiene la máxima de la región: 33,3 grados y subiendo el mercurio. Le sigue muy cerca Mieres, también en nivel rojo, con 32,2 grados.

El Ministerio de Sanidad advierte que "el calor extremo perjudica seriamente la salud" y hace una serie de recomendaciones para los municipios asturianos en "alto riesgo" por calor. Son las siguientes: "beba agua con regularidad, manténgase fresco y evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día". El Gobierno recuerda que "no todas las personas son igualmente susceptibles al calor" y pide prestar especial atención a "las personas mayores, las embarazadas y menores de 4 años, las personas con enfermedades crónicas y las personas que trabajan al aire libre".

Aparte del nivel rojo en la zona central, toda la comunidad está en nivel naranja o amarillo.

Mañana, aún más calor

La situación se agravará aún más mañana, viernes. Si se cumplen los pronósticos, la región batirá el récord histórico de calor en un mes de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta amarilla a la zona central, las Cuencas, la Cordillera y los Picos de Europa por temperaturas que llegarán a alcanzar los 35 grados. Casi todo el Principado se situará por encima de los 30.

Así se esperan máximas de 35 en Langreo, 34 en Oviedo y Cangas del Narcea, 33 en Avilés, 31 en Gijón, 29 en Llanes y 27 en Navia. Según el histórico de temperaturas, con datos desde 1972, el registro más alto contabilizado en un mes de mayo fueron 32,4 grados en Oviedo el 4 de mayo de 2020. Es decir, este viernes la capital alcanzará la temperatura más elevada en 54 años. Los 34 grados que se prevén para Oviedo no se alejan mucho del récord absoluto anual: 39 grados el 17 de julio de 2022.

Tormentas y rachas muy fuertes de viento

La alerta amarilla por calor estará activa desde las 14.00 hasta las 20.00 horas. No obstante, Asturias también estará en aviso amarillo por chubascos y tormentas en el litoral occidental y en el Suroccidente a partir de las 14.00 horas. La AEMET alerta de que el bochorno vendrá acompañado de rachas muy fuertes en el litoral por la tarde.

Una semana después de nevar con ganas, los asturianos toman playas, terrazas y parques para sofocar la ola de calor. El pasado viernes, la nieve obligó a cerrar el puerto de Pajares a camiones y autobuses y a circular con cadenas durante horas. La meteorología también fue adversa en la autopista del Huerna, la principal vía de comunicación con la Meseta.

Nuevo mapa de alertas sanitarias

Sanidad actualizó su sistema de alertas en 2024, con el objetivo de ser más preciso en la evaluación de las zonas con características climáticas similares, en lugar de hacer una división por provincias. Ahora el territorio se divide en 182 zonas y cada una de ellas tiene una temperatura umbral a partir de la cual se inicia la alerta. Así, los avisos por excesos de temperatura se activarán con 35 grados en Córdoba, pero con 23,9 grados en Gijón o 28,5 en Oviedo.

En el Principado se establecen cinco zonas. Por un lado, el litoral occidental y el oriental asturiano, que forman dos subdivisiones, tienen temperaturas umbrales máximas de 23,9 grados. En el entorno de la Cordillera y los Picos de Europa, como es este caso, el límite lo marcan los 26 grados de máxima. En el Suroccidente, serían los 28,2 grados la temperatura a partir de la cual se activaría la advertencia y se tomarían medidas para evitar impacto en la población por calor. Este umbral se eleva hasta los 28,5 en el centro de Asturias y los valles mineros.