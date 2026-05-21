Los médicos del SIMES cuelgan sus batas en la Junta y piden a Barbón una jornada de 35 horas incluyendo guardias

El nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) ha llevado en la tarde de este jueves a la sede de Presidencia del Principado su amenaza de paro, para después del verano, si la Consejería de Salud no atiende su demanda de reducir la jornada total de los facultativos a 35 horas semanales, incluyendo las guardias.

“Si no hay avances reales, a la vuelta del verano puede que no quede otra opción que convocar una huelga indefinida, que ni nosotros deseamos ni los pacientes se merecen”, proclamaba el manifiesto leído delante de Presidencia y respaldado por la presencia de casi centenar y medio de personas, entre médicos y familiares.

El camino que deben seguir lo tienen claro: "Si el Gobierno de Adrián Barbón continúa ignorando este conflicto, estará repitiendo el error cometido con la huelga de Educación, y ahora con las Escuelinas, y tendremos que dar un paso más".

La acción reivindicativa ha incluido el cuelgue de unas 80 batas de médicos en la valla de la fachada posterior de la Junta General del Principado. "Colgar la bata es lo que nos apetece muchas veces: colgar la bata y dedicarnos a otra cosa", comentó por megafonía la conductora del acto.

Libranzas a cambio de guardias

“Lo que está en juego es la supervivencia de una sanidad pública de calidad. Si no trabajamos de forma digna, con descansos suficientes, no podemos atender a la población con la profesionalidad que se nos exige”, señalaba el manifiesto, en el que los médicos del SIMES reiteraban su demanda de librar dos mañanas por cada guardia de 17 horas y tres mañanas por cada guardia de 24 horas.

El nuevo sindicato quiere elevar su reclamación por encima de la Consejería de Salud. “Hacemos un llamamiento directo al presidente Asturias, Adrián Barbón, para que abandone la táctica de la avestruz, intervenga personalmente y asuma la responsabilidad que le corresponde en la defensa del sistema sanitario público de esta comunidad”, indicaron.

“Barbón / escucha / esta es tu lucha”, corearon los participantes en la concentración. “No es vocación / es explotación”, gritaron después. Y en la pancarta que desplegaron figuraba el siguiente mensaje: “Condiciones laborales dignas = Sanidad pública de calidad”.

Dos enfoques distintos

El SIMES es uno de los sindicatos convocantes de la huelga de médicos de una semana que está en marcha en toda España. El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) también la apoya como miembro de plataformas sindicales de ámbito nacional. Y ambos amenazan con una huelga indefinida de médicos en Asturias para después del verano.

Sin embargo, los enfoques son cada día más distintos. El SIMPA sostiene que la pelea de los médicos ha de centrarse en que el Ministerio les otorgue un estatuto laboral específico, distinto del que regule al resto de las categorías. Mientras tanto, la batalla del SIMES pone el acento en una sensible reducción de las horas de trabajo y se la exige a la Consejería de Salud.

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Este pasado miércoles, el SIMPA acusó al SIMES de “dar oxígeno” a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (del partido Sumar). Esta tarde, Carolina García Lamigueiro, una de las responsables del SIMES, ha negado esta acusación: “Nosotros estamos también por la convocatoria estatal, pero creemos que no necesariamente nuestras condiciones mejorarían solo con un estatuto propio. Para mejorar nuestras condiciones, podría valernos el que hay. Pero desde luego no creo que estemos aquí para darle aire a la ministra, ni mucho menos”, ha aseverado la dirigente sindical.