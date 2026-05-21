Las melodías que achican la "dis" y agrandan la "capacidad": un centenar de asturianos con parálisis cerebral practican la musicoterapia
"Pasan de estar muy a su aire a participar en un conjunto y eso lo trasladan a la vida diaria", asegura la profesora Diomar Emilia Ramírez, que da clases en el centro de Aspace en Latores (Oviedo)
Pablo Álvarez / Amor Domínguez
Están ensayando para una gala musical que se celebrará el próximo sábado, día 23, en el Palacio de Congresos de Oviedo. Pero ya saben de antemano que su actuación será la más ovacionada. Casi 50 usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) que la asociación Aspace tiene en Latores (Oviedo) –la mitad del total– pasan de un cierto caos habitual a un orden casi militar cuando Diomar Ramírez toma la batuta. La musicoterapeuta recorre a toda velocidad las tres filas en las que están ubicados, les choca las manos y se obra el prodigio: todos ellos centran su atención en las canciones que propone la directora de coro.
Este grupo de personas con parálisis cerebral es heterogéneo a más no poder. Unos hablan y otros no, unos caminan y otros no, unos manejan sus manos con solvencia y otros no, unos tienen veintipico años y otros pasan de los setenta… Pero todos se muestran entusiasmados y, como por arte de magia, este colectivo a menudo ingobernable se convierte en un coro dotado de una armonía más que notable.
–Trabajamos en grupo para formar una piña, para establecer una cohesión. Y entonces surge la sincronía. Y de repente nos encontramos cantando frases al mismo tiempo, percutiendo frases rítmicas al mismo tiempo, disfrutando todos porque estamos en grupo, con un sentido de unidad, con un sentido de que estoy cantando con mis amigos –explica Diomar Emilia Ramírez Graterol, musicoterapeuta de origen venezolano que lleva cuatro años trabajando con los usuarios de Aspace de Latores.
Neus Verdú Carbó, psicóloga y directora del CAI, corrobora los beneficios de la actividad para el centenar de usuarios del centro:
–Ese lenguaje universal que es la música se convierte en otra manera de comunicarnos. La música, al final, nos une a todos. A los chicos les transmite ganas de vivir y ganas de participar. La musicoterapia contribuye al sentimiento de pertenencia.
La actuación musical del próximo día 23, que comenzará a las 18.00 horas, tiene como finalidad recaudar fondos para Aspace Asturias. Sin ir más lejos, el pabellón en el que se desarrolla el ensayo, de reciente construcción, sólo dispone por el momento de una parte de la financiación necesaria. En la gala actuarán, de manera desinteresada, artistas de alto nivel, como Vilma Ramírez, Paula Iragorri y Manuel Varela. También el grupo Madera Fina y los coros "Divertimento" y "Sequentia". Y, como colofón, el coro, la banda rítmica y las campanas de los hombres y mujeres de Aspace.
El equipo de LA NUEVA ESPAÑA que asiste al ensayo entrevista a Edu Suárez, uno de los músicos más activos.
–Nos han chivado que a veces haces de solista. ¿Es verdad?
–Sí.
–¿Qué es lo que más te gusta de la música?
–Todo.
–¿Y de los instrumentos?
–Todo. Percusión y lo que sea. Componer música.
–¿Qué es lo que te da la música?
–Alegría.
Diomar Ramírez expone la estrategia que conduce a la alegría:
–Hacemos sesiones individuales y sesiones grupales. En cada sesión de tú a tú te encuentras con una persona que es un mundo. La clave es centrarse en los objetivos terapéuticos porque es lo que hace posible que alcancemos unas metas. Hay que tener una intención específica. Y el objetivo, cuando es terapéutico, rehabilita. Usamos la música para poder llegar a realizar esa terapia.
La Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace Asturias) es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1964. Su junta directiva está integrada por familiares de personas con parálisis cerebral o discapacidades afines que son usuarias de la entidad. José Manuel Álvarez, presidente de Aspace, es padre de Candela, de 28 años, afectada por una deficiencia del transportador cerebral de glucosa Glut1. Dicho de otra manera, Candela carece del mecanismo que lleva la glucosa al cerebro. Pero esa deficiencia no impide que forme parte del coro musical:
–A nuestros usuarios, como a cualquier otra persona, las limitaciones que sufren les quitan posibilidades. Y lo que hacemos aquí es potenciar las pocas o muchas capacidades que tienen –señala el presidente de Aspace.
Neus Verdú refrenda y completa esta idea:
–En Aspace, desde que son muy pequeñitos, siempre ponemos la mirada en lo que sí pueden hacer, no en lo que no pueden hacer. Y aquí se engranan todas esas posibilidades en la preparación de un concierto. La clave es tener ganas y saber ver a dónde puede llegar cada uno.
En este empeño por hacer progresar a los afectados de parálisis cerebral, conviene que el trabajo y el rigor terapéutico estén impregnadas de emociones positivas.
–Ellos pasan de una vivencia muy individual, muy a su aire, a tener que participar en un conjunto. Y ese efecto va mucho más allá de los ensayos y de la música, porque todo lo que pasa aquí, en estas sesiones, se traslada a su vida diaria –enfatiza Diomar Ramírez.
El ensayo concluye. Llegan los autobuses. Algunos usuarios de Aspace se van a sus casas. Otros, a la residencia que forma parte del complejo asistencial. Y en el aire queda flotando la motivación que desprende una filosofía de trabajo y de vida que sintetiza José Manuel Álvarez:
–La palabra discapacidad tenemos que escribirla con las letras adecuadas: "dis" con minúsculas y "capacidad" con mayúsculas.
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