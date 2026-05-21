Nace el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias, un órgano para favorecer la respuesta compartida entre instituciones ante los retos actuales

La Iglesia constituyó este jueves el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias (CIEA), un órgano creado para coordinar, escuchar y dar voz a las distintas instituciones eclesiales presentes en el ámbito educativo asturiano. La sesión se celebró en el Palacio Episcopal y estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El nuevo consejo nace inspirado en el órgano constituido recientemente por la Conferencia Episcopal Española a nivel nacional. En su primera reunión participaron representantes de instituciones educativas en las que la Iglesia tiene presencia en Asturias.

Un espacio de coordinación

Durante la sesión se presentaron los fines y objetivos del Consejo, así como los principales desafíos y proyectos que la Iglesia en Asturias plantea en el contexto educativo y social actual. La finalidad principal del CIEA es dotar a la diócesis de un instrumento de relación, coordinación, participación y reflexión entre las entidades e instancias eclesiales implicadas en la educación católica.

El órgano también busca favorecer una respuesta compartida ante los retos actuales de la educación, con el propósito de promover una "formación integral de la persona y contribuir al bien común de la sociedad".

Presencia educativa

El Consejo está integrado por el arzobispo de Oviedo, el vicario general, el vicario de Pastoral y representantes de distintos ámbitos educativos. Entre ellos figuran la Delegación Episcopal de Enseñanza, la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria, FERE, Fomento de Centros de Enseñanza, Escuelas Católicas en Asturias, profesores de Religión en la escuela pública, profesorado cristiano en centros públicos, la Facultad Padre Ossó, la Fundación Vinjoy y centros superiores de formación religiosa y pastoral.

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La constitución del CIEA, resaltaron desde el Arzobispado, supone "un paso para reafirmar el compromiso histórico de la Iglesia en Asturias con la educación y su voluntad de mantener una presencia activa en el mundo educativo y en la sociedad asturiana".