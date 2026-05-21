Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Nace el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias, un órgano para favorecer la respuesta compartida entre instituciones ante los retos actuales

Esta herramienta se inspira en el constituido recientemente por la Conferencia Episcopal Española y está integrado por distintas entidades eclesiales presentes en el ámbito educativo

Primera reunión del Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias.

Primera reunión del Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La Iglesia constituyó este jueves el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias (CIEA), un órgano creado para coordinar, escuchar y dar voz a las distintas instituciones eclesiales presentes en el ámbito educativo asturiano. La sesión se celebró en el Palacio Episcopal y estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El nuevo consejo nace inspirado en el órgano constituido recientemente por la Conferencia Episcopal Española a nivel nacional. En su primera reunión participaron representantes de instituciones educativas en las que la Iglesia tiene presencia en Asturias.

Un espacio de coordinación

Durante la sesión se presentaron los fines y objetivos del Consejo, así como los principales desafíos y proyectos que la Iglesia en Asturias plantea en el contexto educativo y social actual. La finalidad principal del CIEA es dotar a la diócesis de un instrumento de relación, coordinación, participación y reflexión entre las entidades e instancias eclesiales implicadas en la educación católica.

El órgano también busca favorecer una respuesta compartida ante los retos actuales de la educación, con el propósito de promover una "formación integral de la persona y contribuir al bien común de la sociedad".

Presencia educativa

El Consejo está integrado por el arzobispo de Oviedo, el vicario general, el vicario de Pastoral y representantes de distintos ámbitos educativos. Entre ellos figuran la Delegación Episcopal de Enseñanza, la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria, FERE, Fomento de Centros de Enseñanza, Escuelas Católicas en Asturias, profesores de Religión en la escuela pública, profesorado cristiano en centros públicos, la Facultad Padre Ossó, la Fundación Vinjoy y centros superiores de formación religiosa y pastoral.

Noticias relacionadas

La constitución del CIEA, resaltaron desde el Arzobispado, supone "un paso para reafirmar el compromiso histórico de la Iglesia en Asturias con la educación y su voluntad de mantener una presencia activa en el mundo educativo y en la sociedad asturiana".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
  2. Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
  3. Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
  4. Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
  5. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
  6. La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"
  7. Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
  8. El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle

Nace el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias, un órgano para favorecer la respuesta compartida entre instituciones ante los retos actuales

Nace el Consejo de la Iglesia en la Educación en Asturias, un órgano para favorecer la respuesta compartida entre instituciones ante los retos actuales

Gimena Llamedo defiende la "transparencia" de la gestión del Gobierno en el accidente de Cerredo: "Es un papelón traer esa pregunta"

Gimena Llamedo defiende la "transparencia" de la gestión del Gobierno en el accidente de Cerredo: "Es un papelón traer esa pregunta"

Asturias se achicharra de calor y bate el récord histórico de temperaturas en un mes de mayo: más de 34 grados en Oviedo

Asturias se achicharra de calor y bate el récord histórico de temperaturas en un mes de mayo: más de 34 grados en Oviedo

El arte y el paisaje asturiano llegan a China: seis artistas de la región presentan su obra en una colectiva en la Beijing Dangdai Art Fair

El arte y el paisaje asturiano llegan a China: seis artistas de la región presentan su obra en una colectiva en la Beijing Dangdai Art Fair

Asturias tendrá este año su primera Estrategia de Desarrollo Sostenible

Asturias tendrá este año su primera Estrategia de Desarrollo Sostenible

Inversión millonaria para la vivienda en Asturias: el plan estatal cuadriplica los fondos para el Principado

Inversión millonaria para la vivienda en Asturias: el plan estatal cuadriplica los fondos para el Principado

El PP de Asturias plantea cubrir las cuotas de los autónomos durante los periodos de baja a través de una línea autonómica de ayudas

El PP de Asturias plantea cubrir las cuotas de los autónomos durante los periodos de baja a través de una línea autonómica de ayudas

Los niños asturianos tienen móvil, de media, a los 11 años, y a los 12 ven su primer vídeo porno: "Es urgente actuar de forma coordinada"

Los niños asturianos tienen móvil, de media, a los 11 años, y a los 12 ven su primer vídeo porno: "Es urgente actuar de forma coordinada"
Tracking Pixel Contents