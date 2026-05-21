Los niños asturianos tienen móvil, de media, a los 11 años, y a los 12 ven su primer vídeo porno: "Es urgente actuar de forma coordinada"

Uno de cada diez menores asturianos asegura haber sufrido ciberacoso. Es uno de los datos que se desprenden del informe "Infancia, Adolescencia y bienestar digital en el Principado de Asturias", elaborado por Unicef sobre una muestra de 1.605 alumnos de entre 10 y 20 años de 15 centros educativos de la región. La información, recogida entre noviembre de 2024 y junio de 2025 ha sido presentada este jueves para tratar de buscar una estrategia conjunta entre familias y profesionales para paliar los efectos negativos de los dispositivos en los niños.

El estudio muestra cómo una exposición digital desde edades tempranas y sin un correcto acompañamiento puede conllevar riesgos como usos problemáticos o conductas inadecuadas, lo que a su vez se asocia con peor salud mental y menor calidad de vida. Según el informe, en Asturias el primer móvil llega, de media, a los 11 años. En el último ciclo de Primaria (5º y 6º curso), uno de cada dos niños tiene un dispositivo propio. Su uso va de la mano de otro factor crítico: las redes sociales.

En la región, el 91,6% de los adolescentes está registrado en, al menos, una red social y el 6% hace un uso problemático de estas plataformas. "Muchas veces los chavales no saben con quién están interactuando", lamentó Eva Ledo durante la presentación, en la que abogó por fijar una serie de "pautas sencillas" y "coordinadas" entre las familias y el ámbito educativo para "proteger mejor" a los menores y garantizar un "uso correcto" del entorno digital. Ledo puso como ejemplo acotar las horas de uso de los dispositivos móviles, dado que esta exposición afecta al "bienestar emocional" de los jóvenes, o vetar "determinadas redes sociales a algunas edades". El estudio subraya que hábitos sencillos como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares puede reducir a la mitad las tasas de uso problemático.

La consejera de Educación, Eva Ledo (segunda por la izquierda en la imagen), ha asistido a la presentación del informe final del estudio sobre la relación de la infancia y la adolescencia con el entorno digital (informe TRIC), de Unicef. / LNE

Pero las redes sociales no son la única preocupación derivada de las pantallas. El 1,3% del alumnado presenta un posible trastorno por el uso de videojuegos y, además, el 24% de los encuestados en institutos se clasifica como jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online. En cuanto al contenido pornográfico, en Asturias el primer contacto se produce, de media, a los 12 años y, aunque el consumo habitual se sitúa en el 9,7% de los encuestados, un 6,7% de los adolescentes asturianos muestra signos de consumo problemático.

"La situación en Asturias es muy similar a la del resto del país: los riesgos para la infancia en el ámbito digital no son un fenómeno local, sino un reto estructural que requiere de la implicación y la coordinación de instituciones, familias, escuelas y sector privado", aseguró Nacho Calviño, presidente de Unicef en Asturias. "El bienestar digital debe abordarse desde las perspectivas de la salud, convivencia, educación y derechos, no solo desde el uso de pantallas", subrayó.

Problemas físicos y mentales

Sin embargo, lo que más preocupa del mal uso de los móviles son las consecuencias. El 13,7% del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional, vinculado a ansiedad, depresión o somaticación y, según Unicef, es "especialmente alarmante" que un 5,9% de estudiantes de institutos presenten un riesgo suicida elevado, mayor en chicas que en chicos. El estudio subraya que hábitos sencillos como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares, puede reducir a la mitad las tasas de uso problemático.

El informe de Unicef, elaborado en colaboración con Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática con la colaboración de la Consejería de Educación del Principado, constata que el 90 por ciento de la ciudadanía expresa preocupación por los riesgos del entorno digital, "un dato que refleja la urgencia de actuar de manera coordinada".

"La elaboración de este informe ha puesto el foco en la recogida de evidencias", explicó José García Fanjul, decano del Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias y secretario del Consejo General de Ingeniería Informática de España (CCII). "Las políticas pueden elaborarse desde las convicciones, pero, también deben ser informadas desde las evidencias y por los profesionales", reconoció.

Ante estas cifras, el informe plantea equipar la violencia digital a la física en los protocolos de protección, reforzar la higiene digital en las familias y regular el uso de dispositivos en centros educativos así como abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como una prioridad de salud comunitaria.