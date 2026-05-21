El oftalmólogo Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso ingresa en la Academia de Medicina de Asturias: "El queratocono tiene un pronóstico favorable"

“El siglo XXI ha supuesto una transformación profunda en el abordaje terapéutico del queratocono”, ha destacado Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y profesor asociado de la Universidad de Oviedo, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias como miembro correspondiente.

“Podemos decir que el queratocono en la actualidad tiene un pronóstico favorable, incluso en casos más avanzados”, ha puntualizado el doctor Fernández-Vega en relación a una enfermedad ocular que confiere a la córnea una forma cónica.

Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso es el primogénito de la quinta generación de una prestigiosa estirpe de médicos especialistas en ojos. Buena parte de su familia se ha dado cita en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo. También ha asistido la consejera de Salud, Conchita Saavedra.

El traumatólogo Alejandro Braña Vigil, académico de número, ha sido el encargado de darle la bienvenida. Y lo ha hecho destacando que “sus méritos académicos y profesionales reflejan palmariamente la intensidad de su trabajo y el acierto con el que está sabiendo realizarlo, así como la extraordinaria y precoz proyección que ya tiene su figura en el campo de la oftalmología española”.

Investigación internacional

El queratocono fue descrito por primera vez en 1736 por Benedict Duddell. El Instituto Fernández-Vega ha participado en un proyecto de investigación internacional cuyas conclusiones sugieren que “el implante de segmentos intracorneales constituye una estrategia eficaz y estable a largo plazo para la rehabilitación visual en el queratocono, lo que refuerza el papel de los segmentos intracorneales como una herramienta clave en el manejo del queratocono”.

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La dilatada experiencia del centro sanitario ovetense ha permitido desarrollar bases de datos que integran "información clínica de más de 5.000 pacientes con queratocono". Este hecho "constituye un soporte sólido para continuar en la vanguardia de la investigación y el tratamiento de esta patología”, ha indicado el nuevo académico. A su juicio, “nos encontramos ante la oportunidad real de curar una enfermedad que hace apenas 25 años tenía un impacto profundamente limitante en la calidad de vida del paciente”.