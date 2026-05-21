El PP de Asturias plantea cubrir las cuotas de los autónomos durante los periodos de baja a través de una línea autonómica de ayudas

El Partido Popular planteará cubrir las cuotas de los autónomos durante los periodos de baja a través de una línea autonómica de ayudas. Así se lo trasladó el diputado Andrés Ruiz a la presidenta de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA), Patricia Oreña, durante una reunión este jueves.

El planteamiento es que el Principado compense las cuotas abonadas a la Seguridad Sociales por los trabajadores durante los dos primeros meses de incapacidad temporal por contingencias comunes en el caso de autónomos sin asalariados a su cargo, y durante las situaciones de incapacidad temporal derivadas de enfermedad grave para el conjunto de trabajadores autónomos.

“Los autónomos sufren las consecuencias de la política fiscal del Gobierno de Adrián Barbón, condenados a un IRPF que lastra sus rendimientos y les sitúa en desventaja frente a sus compañeros del noroeste peninsular”, denunció Ruiz.

El diputado explicó que, además del pago de las bajas, desde el PP vienen tiempo defendiendo deflactar en un 5% los tres primeros tramos de la escala autonómica del IRPF en el Principado de Asturias, así como reducir en 0,5 puntos los tipos impositivos de esos mismos tramos, con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre el colectivo.

Ruiz denunció que, desde que gobierna Adrián Barbón, Asturias “ha perdido más de 3.700 autónomos por culpa de unas políticas que no atienden sus necesidades y que les dan la espalda”. Y puso el comercio como ejemplo: “Es uno de los sectores más afectados, con el cierre de un establecimiento al día en los últimos cinco años”.

Aliviar carga fiscal y reducir burocracia

Por ello, el popular reclamó a la Administración asturiana “ponerse al servicio de los autónomos para aliviar su carga fiscal, impulsar su actividad y reducir su burocracia” y a la Junta General a “asumir su papel” instando al Gobierno de España a “poner en marcha medidas que el colectivo lleva reclamando durante años”.

Habló de la tarifa cero para nuevos autónomos, la exención del pago de cotizaciones durante las bajas por enfermedades graves, la simplificación de trabas burocráticas y la exención del IVA para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 85.000 euros.

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Por su parte, Patricia Oreña, presidenta de ASATA, denunció que “el Gobierno se comprometió a darnos unas contraprestaciones, pero no ha cumplido absolutamente ninguna”. “Las mujeres autónomas somos de las pocas en Europa sin una protección real durante la maternidad: no existe un subsidio de lactancia. Además, los autónomos españoles seguimos siendo el único colectivo europeo que, si enferma, apenas cuenta con respaldo suficiente de la Seguridad Social”, afirmó.