El Principado descarta cambios en el impuesto de Sucesiones pese a las demandas de los empresarios: "es un tributo justo"

El Gobierno del Principado descarta en estos momentos introducir modificaciones en el impuesto de Sucesiones a pesar de que las asociaciones de empresarios aseguran que ese tributo es un "lastre" para la región. "Ahora mismo no hay ningún cambio previsto", aseguró Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Los presidentes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS), Íñigo Cabal, lamentaron en declaraciones a este diario que en Asturias no se hayan dado pasos, como en otras comunidades, para abaratar las herencias y aseguraron que con el impuesto de Donaciones y Sucesiones el Pricipado pierde atractivo para la inversión y al mismo tiempo expulsa a los grandes patrimonios, lo que supone, al final, un recorte de recaudación. "Es un problema grave para el desarrollo económico de Asturias y una situación que cada vez es más urgente revertir", señaló María Calvo.

Sin embargo, el Gobierno del Principado no prevé introducir cambios en el tributo. Guillermo Peláez señaló que "el impuesto de Sucesiones no grava la actividad empresarial, grava el patrimonio personal, y en todo caso, cuando lo que se transmite es una empresa, está bonificada en el 99%, por tanto nosotros no compartimos esa idea de que tenga una afectación sobre la actividad empresarial". Además, Peláez añadió que "es un impuesto que consideramos justo, que además goza del respaldo de la doctrina mayoritaria". En ese sentido, apuntó que "la propia OCDE establece que es un impuesto que ayuda especialmente a la redistribución de la renta y la riqueza, y que tiene un bajo impacto en la actividad económica".

El consejero de Hacienda volvió a defender lo que denomina como "vía fiscal asturiana", que a su juicio es "hacer un sistema fiscal más justo, en la medida en que es más progresivo, y en ese sentido nosotros a lo largo de los años no hemos dejado de implementar medidas tributarias, como las deducciones fiscales por valor de 90 millones de euros, hemos rebajado el IRPF para las clases medias y trabajadoras por valor de 38 millones de euros y en cuanto al impuesto de Sucesiones y Donaciones hemos establecido un tipo superreducido del 2% para los primeros 150.000 euros donados". Peláez aseguró que "todas las medidas tributarias que impulsa este Gobierno tienen dos focos fundamentales, beneficiar a las clases medias y trabajadoras para hacer el sistema fiscal más justo y también que sea sostenible para poder financiar el estado del bienestar que al final es el patrimonio de los que no tienen patrimonio".

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Preguntado, directamente, si ese discurso supone que no hay previstos cambios en el Impuesto de Sucesiones, Peláez fue claro: "Efectivamente, ahora mismo no hay ningún cambio previsto". No obstante, el consejero señaló que en el Principado se va "monitorizado la situación" de cara a los próximos presupuestos. Peláez realizó estas declaraciones antes de reunirse con la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, para evaluar el balance de renovaciones de los convenios municipales con el Ente Público de Servicios Tributarios. Peláez señaló que esos acuerdos con el 90% de los ayuntamientos (se espera llegar al 100% en 2027) han supuesto una mejora de la eficiencia en la gestión tributaria con unos ahorros de 6 millones de euros para los concejos. "Es muy importante para los ayuntamientos pequeños, cuya capacidad de gestión está muy limitada, y para los grandes supone un ahorro de personal y contar con personal especializado", señaló Cecilia Pérez.