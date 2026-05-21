Productos Cárnicos El Cuco presenta la temporada 2026 del Cabritu Bermeyu y refuerza así su potencial gastronómico
El acto celebrado en el restaurante Balcón de Bueño, sirvió para poner en valor las cualidades de este producto
Productos Cárnicos El Cuco presentó la temporada 2026 del Cabritu Bermeyu en un acto celebrado en el restaurante Balcón de Bueño, una jornada dirigida a profesionales de la hostelería, creadores de contenido y colaboradores con el objetivo de dar visibilidad a una de las carnes más singulares de Asturias.
Durante la presentación, representantes de El Cuco, ACRIBER (Asociación de Criadores de Cabra Bermeya) y del propio restaurante pusieron en valor las cualidades de este producto, que pese a su gran calidad gastronómica continúa siendo poco conocida entre los consumidores.
La jornada incluyó una degustación de tapas elaboradas por la cocina de Balcón de Bueño, que permitió mostrar la versatilidad del Cabritu Bermeyu y su adaptación a diferentes elaboraciones, reforzando su potencial dentro de la restauración asturiana.
El Cuco mantiene desde hace cuatro años una estrecha colaboración con ACRIBER y es actualmente el único distribuidor del Cabritu Bermeyu, impulsando su posicionamiento en restauración a través de una apuesta por el origen certificado y el trabajo conjunto con la asociación.
ACRIBER, creada en 1998 para evitar la desaparición de la raza, cuenta actualmente con 80 ganaderos. Más allá de su valor gastronómico, la cabra bermeya desempeña un papel clave en el entorno rural asturiano, contribuyendo al mantenimiento del paisaje y a la limpieza natural de los montes mediante el pastoreo.
Con esta iniciativa, El Cuco refuerza su compromiso con la puesta en valor de los productos autóctonos y con una gastronomía vinculada al territorio, basada en la calidad, la sostenibilidad y la identidad propia de Asturias.
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