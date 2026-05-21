El quesero que encarna el futuro del gamonéu, al recibir el "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA: "Para dedicarte al campo tiene que gustarte mucho, y luego aguantar el tirón"

El campo necesita relevo y juventud. Dos factores que se encarnan en el cangués José Luis Alonso Zaragoza, que desde niño quiso seguir los pasos de su abuelo, Paulino Alonso. A sus 31 años, José Luis Alonso regenta la quesería Uberdón, de donde sale una producción de gamonéu del puerto de altísima calidad y muy cotizada, con leche de vaca, cabra y oveja de su propia ganadería. Es el más joven de los cuatro elaboradores que aún mantienen sus rebaños en los puertos de Picos de Europa y que producen quesos en las majadas.

Por todo ello, Alonso ha recibido la distinción de "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, un reconocimiento al campo que el director del periódico, Eloy Méndez, le entregó al galardonado el pasado 9 de mayo en la Feria del Ganado de Llanera, como símbolo de aproximación al medio rural. Alonso recibió los tres atributos del premio: una portada especial del periódico dedicada a su trayectoria, un retrato del dibujante Pablo García y la estatuilla diseñada por el gran artista Legazpi, inspirada en las antiguas estelas asturianas.

"Este premio simboliza un reconocimiento al medio rural asturiano, que tiene en la falta de relevo generacional uno de sus principales problemas", subrayó Eloy Méndez. El joven ganadero recogió el premio "con ilusión" y "alegría". "Se ve reconocido el trabajo de todo el año, que es muy duro", aseguró.

Alonso tiene un centenar de cabras, 30 vacas y 240 ovejas. "Tienes que cuidarlas cada día, desde el amanecer", explicó el ganadero, que le da un consejo a los jóvenes: "Es una profesión que tiene que gustaros muchísimo para poder aguantar cuando viene una mala racha; hay que estar ahí cada día".

Eloy Méndez, por su parte, recalcó que "es necesario apoyar a los jóvenes que quieren dedicarse a la ganadería y la agricultura, dos sectores básicos para la economía regional y que, además, llevan el nombre de Asturias por toda España y el resto del mundo".

La vocación de Alonso por el mundo rural le viene "desde pequeñín". "Siempre me gustó, veía a mi abuelo y quería ser como él; es para lo que valgo", confesó. Fue con 22 años cuando hizo realidad su sueño y se trasladó con su ganado a la majada de Gumartini, cerca de los lagos de Covadonga.

Inviernos malos, enfermedades, problemas económicos... Alonso relata algunos de los obstáculos de la ganadería. Por eso tiene clara la receta del relevo generacional: pasión por lo que hacer y ser muy ordenado. "Hay que llevarlo todo a rajatabla, desde los cuidados hasta las cuentas. Tiene que gustarte muchísimo lo que haces, como en cualquier trabajo, porque este es igual de duro que los demás", aseguró.

Tras casi una década dedicada al campo, Alonso sabe que en Asturias hay futuro. "Tenemos todo lo necesario: monte, animales, turismo... Solo necesitamos que la Administración nos ayude un poco más", lamentó el joven, que ve como principal problema los ataques del lobo. "Hay que encontrar un equilibrio en el que no siempre perdamos los mismos", reivindicó.

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Ese reconocimiento, más allá de lo individual, pone el foco en una realidad que se repite en muchos rincones del Principado: la necesidad de cuidar, valorar y sostener a quienes mantienen vivo el campo asturiano. Mientras en las majadas se sigue trabajando como hace generaciones, con la misma exigencia y respeto por el entorno, el desafío sigue siendo el mismo: garantizar que ese saber no se pierda. Porque detrás de cada queso, de cada explotación ganadera y de cada jornada al amanecer hay mucho más que un oficio; hay una forma de entender Asturias. Y José Luis Alonso rejuvenece y encarna la herencia de esa Asturias.