STIHL celebra 100 años impulsando la innovación al servicio de la naturaleza

El trabajo forestal exige experiencia, precisión y máquinas capaces de rendir al máximo en las condiciones más exigentes. Actualmente el sector avanza hacia una nueva era tecnológica, con productos más inteligentes, mayor conectividad y soluciones adaptadas a nuevas formas de trabajo.

Trabajo de poda con una máquina STIHL / Cedida a LNE

En esa evolución y durante un siglo, STIHL ha afianzado su compromiso con los profesionales forestales con soluciones ajustadas a sus necesidades reales. En sus cien años de historia, STIHL mantiene intacto el vínculo con un sector en el que tiene su origen y sobre el que ha construido su legado de innovación, ingeniería y servicio al cliente a través de una red distribución profesional y especializada. La tecnología de batería ha irrumpido también en los sectores más profesionales, ofreciendo una forma de trabajar más eficiente, silenciosa y sostenible, con nuevos servicios que permiten probar las máquinas en condiciones reales y valorar directamente su rendimiento en el trabajo diario, antes de la compra.

El papel del distribuidor en STIHL

Si hay un elemento que ha sido clave en la evolución de STIHL, son sus distribuidores. Desde sus orígenes, STIHL ha construido la relación con sus clientes a través de su red de especialistas que no solo comercializan maquinaria, sino que asesoran, acompañan y ofrecen un servicio completo, experto y de calidad. Con el paso del tiempo, ese modelo ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico valor diferencial: la tienda especializada, donde el profesional encuentra no solo el producto que busca, sino un servicio excelente y experto, que le ofrece asesoramiento personalizado y soluciones adaptadas a lo que realmente necesita.

Esa implicación de los distribuidores ha sido clave también en la evolución de algunas máquinas, como la desbrozadora, cuya incorporación al portfolio de STIHL supuso una auténtica revolución en la forma de trabajar. Su llegada permitió mejorar la comodidad, reducir el esfuerzo físico y facilitar tareas de mantenimiento del terreno en distintos entornos profesionales. Además, los distribuidores han participado activamente en el desarrollo de mejoras concretas, como el protector de mano o la sustitución de la cazoleta por un anillo de acero en el equipo de corte, pensado para aumentar la resistencia y reducir el desgaste.

Trabajos con desbrozadora STIHL / Cedida a LNE

En un momento en el que el cliente tiene más claras sus necesidades, debido al contexto digital y de información que existe actualmente, la compañía refuerza su apuesta por la tecnología, combinando la fortaleza de la gasolina con el desarrollo de la batería, incorporando nuevas prestaciones y mejoras en el trabajo diario con máquinas más ligeras, con menos ruidos, menos vibraciones y mayor comodidad de uso en tareas prolongadas, sin perder potencia o rendimiento.

STIHL España: 40 años al servicio del sector

STIHL comenzó su andadura en España en 1985 y desde entonces ha consolidado una estrecha relación con el sector forestal gracias a su red de más de 1.000 puntos de venta especializados repartidos por todo el territorio y a un profundo conocimiento del entorno. En estos años, STIHL ha promovido el crecimiento y especialización de su red de distribuidores, convirtiéndola en el verdadero nexo entre la marca y sus usuarios. Ubicados en Torres de la Alameda (Madrid) desde 1992, STIHL es una plataforma logística y operativa de referencia, con unas instalaciones de aproximadamente 29.000 m², aún en expansión.

Su consolidación como líder del sector está basado en su apuesta constante por la innovación y el servicio al distribuidor. La ampliación y modernización del almacén en 2018, con una inversión de 10 millones de euros y la incorporación del sistema robotizado AutoStore, pionero en su sector, ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad logística, reforzando así el soporte a su red de ventas.

Para ofrecer siempre al cliente el mejor asesoramiento, la formación de sus distribuidores es una prioridad. Desde 2016, el centro de formación STIHL Training, equipado con tecnología avanzada, forma cada año a más de 1.000 profesionales, contribuyendo a elevar el nivel técnico del sector y a reforzar el conocimiento de producto en toda la red. Los distribuidores STIHL disfrutan de un completo programa de proyectos y herramientas orientadas a desarrollar y modernizar los puntos de venta y talleres, para responder con éxito a las nuevas exigencias del mercado.

Asturias. Desarrollo y pruebas de maquinaria sobre el terreno

En Asturias, la evolución de la maquinaria ha estado siempre ligada a facilitar el trabajo del profesional en el día a día. En esta región, donde STIHL cuenta con una veintena de puntos de venta, la cercanía con la red de distribuidores ha permitido probar y desarrollar equipos directamente en el campo, como motosierras o desbrozadoras profesionales, ajustadas a las condiciones reales de uso. Un ejemplo de ello es la segadora de hierba VIKING, la que fue durante muchos años la marca de cortacéspedes y tractores cortacésped del grupo STIHL. También se han explorado usos específicos de herramientas como el vareador en las pumaradas, con la intención de buscar alternativas que facilitaran a los usuarios el trabajo en estas plantaciones de manzana de sidra.

Trabajos con motosierra STIHL en montes asturianos / Cedida a LNE

Cien años después de su fundación, STIHL mantiene intacta la vocación con la que nació: desarrollar soluciones útiles para quienes trabajan en la naturaleza y acompañar a los profesionales del sector forestal en sus necesidades diarias. Hoy, en un momento de transformación tecnológica y con un cliente cada vez más digital, la compañía sigue avanzando con una apuesta clara por la conectividad, la sostenibilidad, la tecnología de batería y los productos inteligentes, sin perder de vista el papel esencial de su red de distribución como pilar fundamental de la relación con sus clientes.