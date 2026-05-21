¿Cómo afecta a Asturias que el Supremo haya tumbado el registro único de pisos turísticos en España?

El Tribunal Supremo ha tumbado el registro único de arrendamientos de corta duración —de pisos turísticos, en la práctica— por invasión de competencias autonómicas. Esta normativa obligaba a esta clase de inmuebles a tener que darse de alta en una plataforma estatal (y cumplir todas las normativas locales y autonómicas) para obtener un código o matrícula sin la que no se podían anunciar en plataformas digitales. Esta fue una de las medidas estrellas del Gobierno para poner coto y perseguir la proliferación de viviendas turísticas ilegales en España.

La sentencia deja, por tanto, esta obligación en manos de las autonomías. En el caso de Asturias, los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) deben presentar una declaración responsable para que la propiedad sea inscrita de oficio en el registro de empresas y actividades turísticas.

“La sentencia no afecta a Asturias en lo relativo al registro único, pero la misma decisión judicial avala la cooperación entre administraciones para perseguir el fraude, un marco en el que el Principado seguirá colaborando con el Gobierno de España para lograr ese mismo objetivo común”, afirmó la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo.

El Principado lleva meses "avanzado dentro de su marco competencial en la regulación y control de viviendas de uso turístico para proteger la convivencia y el derecho a la vivienda". Como detalló Llamedo, Asturias fue una de las comunidades autónomas que “se anticipó con medidas concretas como el impulso de herramientas digitales, la modificación de la Ley de Turismo, la creación y refuerzo de los servicios de inspección y la aprobación del decreto que regula las VUT”.

Todas estas acciones han tenido ya un “impacto en el freno a las viviendas de uso turístico”. Asturias registraba con datos del pasado noviembre 6.043 alojamientos de uso turístico, un descenso del 21% respecto al dato de mayo, según el último recuento del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta a la sentencia del Supremo, la instancia judicial reconoce que existe una "creciente preocupación" a nivel nacional por el auge de los pisos turísticos y que el registro único busca "poner freno" a los "abusos que se vienen produciendo en la utilización de esta modalidad de arrendamiento para eludir la normativa estatal sobre los alquileres de larga duración o las normativas autonómicas sectoriales sobre alquileres turísticos creadas por las comunidades autónomas".

No obstante, señala que el reglamento de la Unión Europea para regular este tipo de alquileres "no establece que el procedimiento de registro establecido en un Estado miembro deba ser nacional".

“El TS ha decidido dejar en manos de las comunidades los registros de alojamientos turísticos y de temporada, por lo que corresponde a partir de ahora a ellas velar por el cumplimiento de la norma”, señalaron desde el Ministerio de Vivienda.