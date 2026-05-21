La UE revisará en Asturias los proyectos pendientes del Corredor Atlántico: la visita clave de un alto cargo

Visita clave para Asturias. El coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, estará en Asturias la próxima semana para conocer el puerto de El Musel, en Gijón. Bausch acudirá a la región dentro de una gira por los principales puertos del Noroeste. Estará en A Coruña, Santander y Bilbao, además de en el puerto gijonés.

La visita a Asturias ha sido organizada por el Comisionado del Gobierno central para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, integrado en el Ministerio de Transportes y persona muy próxima al ministro Óscar Puente.

La visita de Bausch, de 69 años y ex viceprimer ministro de Luxemburgo, se produce en un momento trascendental para el Corredor Atlántico, la red de infraestructuras que la Unión Europea (UE) considera estratégica.

Asturias forma parte del Corredor desde 2019 y los planes de este proyecto contemplaban una inversión de 2.800 millones de euros en la región hasta 2030 para diferentes actuaciones ferroviarias, portuarias, viarias y aeroportuarias. Los principales proyectos pendientes en Asturias relacionados con el Corredor son los accesos a El Musel por Aboño y todo lo relacionado con la Zalia, el gran espacio intermodal proyectado en Gijón. Bausch está elaborando un plan de trabajo para el Corredor, que actualmente está en fase de consultas con los Estados y que se publicará en verano.

El mismo proporcionará "un marco claro para orientar las inversiones y una base sólida para comenzar a negociar la decisión de implementación del futuro Corredor", destacó el coordinador, que quiere ver sobre el terreno la situación de Asturias.

La visita de Bausch llegará una semana después del II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, en el que los presidentes de Asturias (Adrián Barbón), Galicia (Alfonso Rueda) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) reclamaron al Estado más celeridad en los proyectos estatales incluidos en el Corredor. Adrián Barbón destacó que Asturias iba “por delante” de otras regiones al tener concluida la Variante de Pajares, aunque reclamó un mayor nivel de ejecución y subrayó que “queda trabajo por hacer”.

El coordinador europeo, y por tanto máximo responsable comunitario del Corredor, podrá ponerse al día sobre las infraestructuras asturianas y, en concreto, sobre todo lo relacionado con El Musel. Asturias tiene además pendiente la renovación de la vía ferroviaria entre Pola de Lena y Gijón, también integrada en el Corredor. A ello se suma el impulso pendiente de las mercancías ferroviarias a través de la Variante.

El Principado quiere desarrollar su propia autopista ferroviaria, aunque la región tiene todavía poco peso en los grandes proyectos similares. De hecho, a comienzos de año Asturias quedó fuera del gran mapa de autopistas ferroviarias, sistemas de transporte que permiten trasladar la carga del camión directamente al tren para su posterior llegada a puertos o grandes nodos logísticos.

El Ministerio sale al quite tras las críticas de los presidentes del Noroeste

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible defendió este ayer el avance de las inversiones en el Corredor Atlántico tras las críticas lanzadas horas antes por los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León durante el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, celebrado en Oviedo. Sin citar expresamente a los dirigentes autonómicos, el departamento que dirige Óscar Puente destacó en una nota de prensa el “ritmo elevado” de las licitaciones ferroviarias vinculadas al corredor y reivindicó cifras “récord” de inversión.

Según los datos facilitados por el Ministerio, durante 2025 se licitaron actuaciones ferroviarias en el Corredor Atlántico por valor de 3.123 millones de euros, lo que supone un incremento del 122% respecto a 2024. Además, Transportes asegura que la tendencia se mantiene en 2026, ejercicio en el que ya se han superado los 1.000 millones de euros en nuevas licitaciones durante los cinco primeros meses del año.

La nota difundida por Transportes recalca que el desarrollo del Corredor Atlántico permitirá mejorar la accesibilidad y las comunicaciones de las trece comunidades autónomas por las que discurre esta infraestructura. El Ministerio asegura que actualmente existen 33 estaciones con servicio de alta velocidad en el ámbito del corredor y prevé elevar esa cifra hasta 62 en el horizonte de 2030.ón