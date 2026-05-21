UGT convoca para el sábado una huelga en las cadenas de ropa de Asturias: "Perderemos derechos históricos"
El sindicato se manifestará en el centro de Oviedo contra la modificación del convenio del sector a partir de 2029
El sindicato UGT ha convocado para este sábado, día 23, una huelga a nivel nacional en las grandes marcas del comercio textil y de calzado. El motivo es la protesta contra el preacuerdo alcanzado por la patronal ARTE (mayoritario en el sector textil) y los sindicatos CC OO y Fetico. Ese preacuerdo, según UGT, "supone una pérdida flagrante de los derechos históricos que hasta ahora protegía el convenio de comercio de Asturias".
En el Principado, la huelga irá acompañada de una manifestación que tendrá lugar en Oviedo a las 12.00. La marcha comenzará en la Calle Uría (delante de la tienda de Zara), continuando por Milicias Nacionales, Calle Pelayo, Palacio Valdés, Doctor Casal, y finalizará en la Calle Campoamor (delante del edificio de Cortefiel).
El pasado 27 de abril, UGT firmó el convenio para los 25.000 trabajadores del comercio general de Asturias, que recoge todos los negocios comerciales de la región, tanto grandes cadenas como pequeñas tiendas, con la excepción de alimentación y perfumerías. El acuerdo fija subidas salariales del 3,5% para cada uno de los años 2026, 2027 y 2028. En total, por tanto, el incremento de salarios en el trienio será del 10,5%. El convenio también incluye complementos, pluses y la voluntariedad de trabajar domingos y festivos.
No obstante, UGT ha advertido en un comunicado de que "al imponerse el convenio estatal de ARTE sobre el de Asturias una vez venza el convenio, se perderán o empeorarán de manera generalizada derechos históricos en materias clave como, por ejemplo, salarios congelados a medio plazo, la contratación de nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actualmente percibidas por personas trabajadoras con mayor antigüedad, sumisión total de la autonomía territorial y esclavitud en domingos y festivos".
Por tanto, el sindicato ha reclamado "que el futuro convenio colectivo de ARTE actúe exclusivamente como un convenio de mínimos estatales, y que prevalezca la negociación territorial de Asturias en todo aquello que mejore las condiciones de las trabajadoras y trabajadores".
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