URA pide apoyo al cebo de bovinos y equinos

Unión Rural Asturiana (URA) considera necesario que el Principado de Asturias impulse una línea específica de apoyo al cebo de bovinos y equinos nacidos y criados en explotaciones asturianas, con el objetivo de reforzar la viabilidad económica del sector ganadero, aumentar el valor añadido generado dentro de Asturias y fortalecer las producciones ganaderas ligadas al territorio.

"En los últimos años se ha producido, tanto en Asturias como en el conjunto de España, una reducción progresiva del número de animales cebados en origen. Cada vez son más los terneros que abandonan las explotaciones a edades tempranas para ser cebados fuera de la comunidad autónoma, trasladando el valor económico y la capacidad de transformación hacia otros territorios", indican.

Esta situación responde al incremento continuado de los costes de alimentación y producción; escasa rentabilidad del cebo frente a otros modelos productivos; falta de ayudas específicas orientadas al cebo final; elevada presión burocrática; dificultades de relevo generacional, y ausencia de incentivos que compensen el mayor esfuerzo económico y de manejo que supone finalizar los animales dentro de las propias explotaciones. Como consecuencia, Asturias pierde capacidad de generación de valor añadido, actividad económica y empleo asociado a la cadena cárnica. Esta problemática adquiere especial importancia debido al peso estratégico de la IGP Ternera Asturiana, principal sello de calidad cárnica de la comunidad y gran referente nacional de producción ligada al territorio.

Propuesta de ayudas URA / Cedidas a LNE

La IGP constituye una herramienta fundamental para: generar valor añadido en origen, diferenciar la producción asturiana,sostener precios para las explotaciones, y proyectar la imagen de calidad del sector ganadero asturiano. Sin embargo, el propio sector viene alertando de la insuficiente disponibilidad de animales cebados y finalizados dentro de Asturias para atender la demanda existente, circunstancia que limita el crecimiento futuro de la marca y dificulta su consolidación comercial.

El mantenimiento del cebo dentro de Asturias resulta esencial para incrementar el número de canales certificables, fortalecer mataderos e industrias cárnicas regionales, generar actividad económica en el medio rural, fijar población, y garantizar la continuidad del modelo ganadero extensivo y semi-extensivo. La medida contribuiría a conservar y promocionar las razas autóctonas y aquellas cuyos libros genealógicos se encuentran reconocidos en el Principado y presentan riesgo de erosión genética, favoreciendo sistemas productivos estrechamente ligados al aprovechamiento sostenible del territorio, al mantenimiento del paisaje rural y a la prevención del abandono agrario. Otras comunidades ya han desarrollado lesta clase de líneas específicas.

URA propone crear una línea de ayudas destinada al fomento del cebo de bovinos y equinos en explotaciones asturianas, orientada a reforzar la competitividad, sostenibilidad y capacidad productiva del sector ganadero regional. Las ayudas tendrán como finalidad fomentar el cebo y finalización de bovinos y equinos en Asturias, incentivando que el valor añadido derivado de la producción cárnica permanezca dentro del territorio autonómico.

En Bovino serán subvencionables reses que den origen a canales certificadas como Ternera Asturiana y en equino razas autóctonas razas equinas reconocidas en Asturias y vinculadas al aprovechamiento tradicional del territorio.