Uromac inicia el suministro de vehículos ferroviarios para el mantenimiento de Metro de Madrid
La empresa de Castropol fabrica 16 dresinas híbridas para el servicio subterráneo de la capital y dos para el de Barcelona
La compañía castropolense Uromac Systems está suministrado dresinas híbridas que operarán en Metro de Madrid. Se trata de un contrato con una de las empresas que llevan el mantenimiento de las líneas del ferrocarril subterráneo de la capital de España y que es previo al contrato de más de 40 millones de euros que el pasado septiembre firmó Uromac con el propio Metro de Madrid para la fabricación de 24 vehículos ferroviarios de mantenimiento, de los que 16 también serán dresinas híbridas, que permiten el trabajo en modo 100% eléctrico, y el resto material rodante auxiliar como vagones y porta-carriles. .
"El suministro directo para Metro de Madrid comenzará el próximo año, es un contrato a largo plazo", explicó Javier Fernández-Catuxo, director general de Uromac Systems, que destacó que la compañía también fabricará otras dos dresinas 100% eléctricas para Transports Metropolitans de Barcelona (TMD).
El modelo de dresina que ya ha suministrado Uromac para operar en Metro de Madrid y que se utilizará en los otros contratos es el Clean Drive 4.0, un vehículo de mantenimiento ferroviario que puede trabajar sin emisiones y que cuenta con una potente grúa y capacidad para trabajar en gálibos reducidos dentro de los túneles.
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