Los abogados coinciden: "No todo camino usado de forma ocasional para acceder a fincas crea una servidumbre de paso"

El Ayuntamiento de Parres acordó este mismo jueves abrir un expediente de investigación para dilucidar si un camino que conduce al río Sella en Sotu Deu es de titularidad pública o, por el contrario, pertenece al dueño de la finca por la que discurre. Los vecinos le acusan de apropiarse ilegalmente de este acceso.

Es el último y sonado caso en Asturias que pone en el centro de la polémica a las servidumbres de paso. Manuel Paredes, abogado, explica en qué consisten y qué podemos hacer si nos bloquean el acceso a una finca. "La servidumbre de paso es un derecho real que permite atravesar una propiedad ajena cuando es necesario para acceder a un camino público u otro punto indispensable", explica.

La ley distingue entre servidumbres voluntarias, las que son pactadas o reflejas en escrituras, y el paso forzoso, cuando el titular se ve obligado a solicitarlo, indemnizando los perjuicios, cuando su finca no tiene salida suficiente. "No todo camino usado de forma ocasional crea una servidumbre. Ayuda mucho revisar documentación: escrituras antiguas, notas simples del Registro de la Propiedad, planos de concentración parcelaria, cartografía catastral y fotos históricas", avisa el experto en fincas y montes.

Y la realidad es que "en muchos pueblos asturianos encontramos accesos tradicionales que nunca se formalizaron". "Si el uso ha sido visible, continuo y con signos aparentes (rodadas marcadas, portalones, cunetas), puede haber base para defender una servidumbre aparente por prescripción, pero conviene un análisis jurídico antes de iniciar un enfrentamiento vecinal", apunta.

Si bloquean el acceso a tu finca

Si te bloquean el acceso a tu finca, la rapidez a la hora de actuar es clave. Primero, aconseja Manuel Paredes, es hacer fotos fechadas, vídeos recorriendo el itinerarios, tener testigos locales que acrediten el uso anterior... El siguiente paso es localizar toda la documentación de la parcela y, si se puede, de la colindante. En tercer lugar, "valora un informe técnico: topógrafo o ingeniero agrónomo puede medir el acceso necesario (ancho para paso peatonal no es igual que para maquinaria forestal)".

Mejor la vía extrajudicial

"Con esos datos, intenta un acuerdo escrito: describid recorrido, anchura, usos permitidos (peatonal, agrícola, forestal, ganadero), mantenimiento y sistema de cierre (portilla con llave común, cadena). Si no hay entendimiento, la vía extrajudicial —requerimiento formal, acto de conciliación— suele ahorrar costes; de fracasar, cabe demanda solicitando la constitución judicial de servidumbre de paso o el restablecimiento de la existente. Recuerda: la indemnización al predio sirviente y la elección del trazado por el punto más corto y menos perjudicial son criterios legales habituales, pero cada finca, orografía y uso agrario exige un estudio específico", remata.