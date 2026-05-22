Agenda: qué hacer hoy viernes 22 de mayo en Asturias

Oviedo

Encuentro con Juan Luis Arsuaga en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, encuentro con Juan Luis Arsuaga, paleontólogo y codirector del yacimiento de Atapuerca, que presenta "La respuesta" (Destino), obra en la que relata la evolución con una claridad extraordinaria. El científico dialogará con el periodista Andrés Montes.

OSPA

A las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, concierto de la OSPA con el Cuarteto Quiroga, que interpretará la obertura "Coriolano", op. 62, de Beethoven; la "Sinfonía n.º 78 en do menor", Hob. I:78, de Haydn, y la "Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor", K.543, de Mozart.

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Concierto de Aula

A las 19.15 horas, en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, concierto del Aula de Guitarra, con el profesor M. Manuel Álvarez López. Acceso libre hasta completar aforo.

Cultura Off

A las 17.30 horas, en el Hospital Universitario Central de Asturias, sesión de teatro clown para niños hospitalizados dentro de "Cultura off", a cargo de la compañía Clowntigo, que actuará en las plantas de pediatría y oncología y en el hospital de día.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, en la librería Matadero Uno, Silverio Sánchez Corredera presenta "Claudia y Tomás. Estrellas en un pozo", acompañado por Román García Fernández y Uriel Suárez Bonilla.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas; viernes, de 17.00 a 0.00 horas; sábados, de 13.00 a 0.00 horas, y domingos, de 12.00 a 20.00 horas.

Sala Borrón

La sala Borrón del Instituto Asturiano de la Juventud (calle Leopoldo Calvo-Sotelo, número 5) acoge la exposición "De carne y oro", de la artista visual asturiana Raquel Lobo, ganadora de la XXXV Edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA), dentro del programa Culturaquí. La muestra podrá visitarse hasta el próximo lunes 29 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Entrada libre.

Gijón

Escuela de Comercio

Organizado por el departamento de Juventud, hoy de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar un taller de "Amigurumi", la creación de figuras en crochet, para jóvenes de 12 a 17 años. Es gratuito previa inscripción con tarjeta ciudadana y lo imparte Blinca.

Centro Integrado Pumarín Gijón Sur

Rafa Maza protagoniza hoy, a las 19.00 horas, el show de humor "Fabiolo Connection". Está organizado por Unarisamas Producciones y Acepro. Recomendado para público mayor de 7 años.

Ateneo de La Calzada

Hoy se celebra en el Ateneo un Festival solidario a favor de la Cruz Roja, para público general, organizado por la Asamblea de Cruz Roja de Gijón. La entrada es con boleto específico para este festival del sorteo del oro de Cruz Roja. Comienza a las 19.00 horas y contará con las actuaciones de Teatro Gigia de la Agrupación Artística Gijonesa, la academia de baile Candilejas, Sonidópolis y Alba Moral, Tino Pertierra y el Coro Diverso.

Escuela de Comercio

Organizado por la Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón (Conseyu de Mocedá de Xixón), a las 19.00 horas, tendrá lugar una "Hornada de cortos", es decir, una proyección de cortos de jóvenes asturianos/as menores de 35 años. Este año los cortos son: "Carta de un suicida", de Miguel Solíx y Xana del Mar; "Mapa de la Geografía Emocional", de Candela Megido y Julu Martínez; "Soledá", de Howie Álvarez y "Viena", de Ana Argüelles.

Centro Municipal de El Llano

En el salón de actos del Centro de El Llano hoy tendrá lugar la videoproyección, dentro del ciclo Stanley Donen, de la película "Charada (Charade). Será a las 19.00 horas. Se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

Paraninfo de la Laboral

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón ha programado para hoy, en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación cinematográfica ofrecida por Laboral Cinemateca, la película "Elegir mi vida" (Francia 2025), de Amélie Bonnin. Será a las 19.00 horas.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

La Tertulia Feminista Les Comadres celebra los cuarenta años del premio Comadres de Oro invitando a una de las galardonadas estos años a hablar al público. En este caso será Pilar Sánchez Vicente la que hablará sobre la Transición y las mujeres, en concreto sobre "El papel de las mujeres en la Transición: Carmen Díez de Rivera". Se hablará del último libro de la periodista y escritora Carmen Domingo, "La soledad fue el precio", en el que reconstruye el relevante trabajo "en la sombra" de Carmen Díez de Rivera, figura importante y ninguneada de las mujeres en la Transición. La cita es a las 19.30 horas.

Teatro de la Laboral

De la mano de Theatre Properties, la productora española más veterana en musicales de gran formato, llega hoy al teatro de la Laboral "Tarzán, el musical". Un espectáculo familiar que da comienzo a las 20.30 horas.

Gijón Arena

Hoy tendrá lugar el concierto del veterano grupo "Camela". El dúo, máximo exponente de la tecno-rumba vuelve a los escenarios con su nueva gira + de 30. El concierto dará comienzo a las 21.00 horas. La apertura de puertas se hará a las 20.00 horas.

Sala Acapulco

Hoy en la Sala Acapulco tendrá lugar una nueva sesión clasificatoria del II Concurso de Pop·Rock Villa de Gijón "Rock Gijón" _Las actuaciones comienzan a las 20.30 horas y hoy actuarán los grupos "Mayday", "Ítaca" y "Milana bonita".

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, tendrá lugar la presentación del libro "Ciudadano Riego. El asturiano que no quiso ser Napoleón", del que es autor el cineasta y escritor Tito Montero. El acto está organizado conjuntamente por la Sociedad Cultural Gijonesa, Gesto Sociedad Cultural, Ateneo Jovellanos y Ateneo Obrero de Gijón. En la presentación estará el autor, acompañado por Pedro de Silva, expresidente del Principado. La obra es un ensayo que rescata en clave de presente, el legado intelectual y político de Rafael del Riego y de Álvaro Flórez Estrada y propone una relectura de la historia de Asturias como bastión internacional de la razón ilustrada, el parlamentarismo institucional y la lucha por los derechos humanos.

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, hasta el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Antiguo Instituto

Hasta hoy, 22 de mayo, se podrá visitar la exposición "Retroalimentación y quimera", de Marga Sancho y Rufino Arbesú.

Avilés y comarca

Homenaje a Bob Dylan y su "Desire"

La plaza de España acoge a las 18.30 horas una nueva edición de "Avilés Ciudad Dylanita", dedicada al 85.º cumpleaños de Bob Dylan y al 50.º aniversario de "Desire", con Tete Bonilla y Julio Gilsanz "Zimmermans" y el Coro Contracanto.

En la foto, Van Morrison y Bob Dylan, en concierto en el Slane Castle de Irlanda el 8 de julio de 1984. / LNE

Feria del queso y el vino

La Pista de la Exposición acoge la XLIV Feria del Queso y el Vino, con queserías asturianas y nacionales, vinaterías y panaderías. Las queserías abren de 11.30 a 15.30 y de 17.30 a 22.00 horas; las vinaterías, de 11.00 a 24.00 horas.

Teatro en el Niemeyer

El auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas "Constelaciones", dentro de escenAvilés. La obra está dirigida por Sergio Peris-Mencheta. Las entradas tienen un precio de 27 euros.

Fiestas de Villalegre

La carpa de Villalegre-La Luz abre las Fiestas del Puchero con exposición de trabajos de la Vocalía de la Mujer, comedia, música en bares del barrio y verbena con la orquesta Waykas y DJ Pablo Vas Bailar desde las 22.30 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba. El mercado mantiene su horario habitual de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

La explanada del muelle acoge el mercado semanal de los viernes, con puestos de ropa y alimentación. La actividad se desarrolla en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Cine en Afrilés

El festival Afrilés ofrece dos proyecciones: "Temps d’écoute", a las 17.00 horas en la Casa de las Mujeres, con coloquio posterior, y "Têtes Brûlées", a las 19.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura.

Teatro familiar en La Luz

El centro sociocultural de La Luz acoge a las 18.00 horas "Soy cenizo", de Guayomini Producciones, dentro del ciclo municipal de teatro familiar en los barrios. La función está recomendada a partir de 5 años y la entrada es libre hasta completar aforo.

Teatro en Los Canapés

El centro sociocultural Los Canapés acoge a las 19.00 horas "Doña Marina", obra escrita y dirigida por Dulce Victoria Pérez e interpretada por Gato Negro Teatro y Música. La entrada es gratuita, previa retirada de localidad.

Piano en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Julián Orbón acoge a las 19.00 horas un concierto de David Bermúdez Gurdzhiya, ganador del I Concurso Nacional de Música Rotary Club de Avilés. Interpretará obras de Scarlatti, Beethoven, Chopin y Liszt. Entrada gratuita con localidad retirada previamente.

Las Cuencas

El musical "El Salón de las Sombras" llega a El Entrego

El Conservatorio Profesional de Música de la Mancomunidad Valle del Nalón presenta su nueva producción original: "El Salón de las Sombras". Tras ell éxito cosechado en La Felguera hoy, a las 19.00 hora, le toca el turno al teatro municipal "Nuberu" de El Entrego. La producción nace del trabajo conjunto del alumnado y profesorado. La entrada es gratuita.

Cine infantil en Langreo

"La familia Mitchell contra las máquinas" es el título de la película que hoy se proyecta en el cine Felgueroso de Sama. Será a las 17.30 horas, dentro del ciclo "Rapacine".

Celebración literaria en Mieres

Mieres acoge hoy la celebración de los treinta años de actividad del Club de Lectura de la Biblioteca municipal. Habrá una mesa redonda con los escritores Fulgencio Argüelles, Miguel Barrero,

Laura Castañón y Leticia Sierra. Será a las 19.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Curso de cocina para jóvenes en ­Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, ha puesto en marcha una nueva actividad dirigida a la población juvenil del concejo bajo el título "Cocina por el mundo", taller gastronómico que se desarrolla todos los viernes, hasta el 12 de junio, en la Casa Participa de Posada. La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años y tiene como objetivo fomentar hábitos de ocio saludable, al tiempo que se promueve el aprendizaje práctico y el conocimiento intercultural a través de la gastronomía. Las sesiones se celebrarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y serán de carácter gratuito. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico oij@llanera.es o del teléfono 673 909 688. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Oriente

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta mañana, 23 de mayo, la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Exposición "Sexualidades", en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal presenta hasta el 28 de mayo la exposición temporal "Sexualidades", una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Exposición "Muniellos", de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

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En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta el 29 de mayo la exposición "Muniellos", de Ros Boisier, un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.