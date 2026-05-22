La apertura de varias escuelinas, de nuevo con problemas: el Principado tiene dificultades para encontrar educadoras
"No acabamos de conseguir todas las técnicas de Educación Infantil necesarias", reconoce la consejera Eva Ledo
CCOO juntó a cientos de trabajadoras de la red 0 a 3 años en una nueva manifestación por las calles de Oviedo: "Vamos a seguir hasta que la Administración nos escuche"
Nuevo contratiempo en los planes de la red de escuelinas. El Principado está teniendo problemas para encontrar el personal suficiente que les permita inaugurar los siete centros de nueva creación comprometidos para este mes de mayo. "No acabamos de conseguir a todas las ténicas de Educación Infantil que se necesitan, dos por aula, para poder abrir", aseguró este jueves la consejera de Educación, Eva Ledo, que matizo que sí que cuentan con ese personal en "varios centros" que, según anunció, "se van a abrir ya". Si bien desde Educación no especificaron qué concejos podrán contar con su escuelina este mes y cuales tendrán que esperar todavía más.
Los centros que tendrían que estar en funcionamiento antes del 1 de junio son en Caravia (Les Xanines), Las Regueras (La piedriquina), Quirós (El reblincu) y Mieres, en cuya escuelina L’escondelerite, ubicada en el Colegio Público Llerón Clarín, prevén solo abrir parcialmente. Estas cuatro escuelinas pertenecen a la Fase I, que debería haber empezado a funcionar en 2024, con lo que ya van con retraso acumulado. Completan el lote de nuevas escuelas otras tres de la Fase II del proyecto: Salinas (La cerezal), la del Colegio Público Teodoro Cuesta de Mieres (Cucurrabucu) y la del Colegio Público Marcos del Torniello de Avilés (La Foquina).
Así se anunció en abril, en la duodécima reunión de la mesa de diálogo de la red 0 a 3 años, en la que están representantes de UGT, CSIF y USIPA. Los tres sindicatos que firmaron un acuerdo el pasado mes de noviembre con la Consejería. "Está habiendo avances muy buenos, tanto en calidad educativa como en calidad del ejercicio profesional", aseguró ayer Eva Ledo, que cree que ahora "lo que hay que hacer es trabajar y disfrutar de una nueva red que tenemos ya muy consolidada".
Nueva huelga
El único sindicato que no firmó el acuerdo fue CC OO, que este jueves vivió una nueva jornada de huelga acompañada por una manifestación con cientos de educadoras marchando desde la Consejería hasta la Junta General. "Vamos a seguir en la calle hasta que la Administración escuche realmente nuestras reivindicaciones", aseguran desde la central sindical. Entre las peticiones se encuentra el reglamento de organización y funcionamiento. Es decir, las "normas" que debe cumplir cada centro y cuáles son realmente las tareas de cada trabajadora.
"Hemos estudiado lo que los sindicatos nos pedían y la semana que viene intentaremos tener ya a información pública el documento", anunció Ledo, al tiempo que aseguró que la categoría profesional B, otra de las grandes reivindicaciones, ya "está comprometida". Entre las demandas también está que haya dos educadoras por aula, un extremo al que Ledo ha achacado, en parte, la dificultad para encontrar el personal necesario para abrir los nuevos centros.
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