Asturias es un horno: Oviedo y Mieres rozan los 35 grados, pero el día acabará con tormentas, fuertes vientos e incluso galernas

En menos de 24 horas, Asturias ha vuelto a batir su récord histórico de temperaturas en un mes de mayo. Oviedo, a la cabeza de la ola de calor, ha rozado a las 14.00 horas, los 35 grados. La máxima de ayer, jueves, fue de 34,2, que ya había supuesto un récord respecto a los 32,4 registrados el 4 de mayo de 2020, que hasta entonces era la temperatura más alta contabilizada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde que hay estadísticas (hace 52 años).

Toda la región es un horno. 34,8 en Oviedo y Mieres, 33,2 en el Aeropuerto, 32,8 en Amieva, 32,8 en Cabrales, 30,2 en Gijón... Hace más calor en Asturias que en Jaén (31,6) o Córdoba (30,2) y toca con los dedos la máxima de Sevilla (35,9). La AEMET ya había avisado que las temperaturas serían "extremadamente altas para la época del año" y los pronósticos se están cumpliendo. La previsión para hoy era de llegar a los 35 grados y con toda seguridad esa cifra se verá superada.

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activada la alerta amarilla por calor extremo desde las 14.00 hasta las 19.00 horas. En el Suroccidente, esta alerta se alargará hasta las doce de la noche. Pero este viernes no solo cascará el sol, sino que también lloverá, soplará el viento y hasta habrá galernas. Hay aviso amarillo por precipitaciones y tormentas con granizo en el litoral occidental y el Suroccidente, y por galernas en el litoral oriental. Se esperan tormentas localmente fuertes y rachas de viento en el tercio oeste a partir de la tarde.

EN IMÁGENES: Asturias sofoca la ola de calor de mayo en la playa / Marcos León

Al igual que ayer, todo el Principado está en alerta sanitaria por calor. El Ministerio de Sanidad tiene en nivel rojo a 22 concejos de la zona central y de los valles mineros por temperaturas que suponen un riesgo para la salud. Recomiendan "beber agua con regularidad, mantenerse fresco y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día".

Del invierno al verano en una semana

Asturias ha pasado justo en una semana del invierno al verano. El pasado viernes, con temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero, nevaba con ganas en amplias zonas de la región, con cadenas y prohibición de circular durante horas para camiones y autobuses en el puerto de Pajares. En siete días, la región ha subido hasta 15 grados de golpe.

Este tiempo anormal para un mes de mayo continuará la próxima semana, según prevé la AEMET. Eso sí, mañana, sábado, bajarán las máximas y para la tarde se esperan lluvias y tormentas con granizo. El centro y los valles mineros, el Suroccidente y la Cordillera y los Picos estarán en aviso amarillo por chubascos.

Para el domingo se prevén "cielos nubosos de nubes medias y altas que irán con intervalos de nubes bajas en el litoral con brumas y probables bancos de niebla asociados. Chubascos y tormentas en la Cordillera y en zonas próximas, que de madrugada pueden también producirse, más aisladas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso".