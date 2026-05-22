Asturias hace piña ante la inminente visita de la UE por el Corredor Atlántico: Barbón dice que "basta de retrasos" y el empresariado reclama plazos

La presión sobre el Ministerio de Transportes aumenta a pocos días de la visita a Asturias del coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que estará en el puerto de Puerto de El Musel para conocer de primera mano el estado de los proyectos estratégicos de la región.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reafirmó ayer en reclamar más avances al Ministerio de Transportes de Óscar Puente en el ramal noroeste del Corredor Atlántico, una exigencia que ya había verbalizado el martes en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, donde escenificó unidad de acción con Galicia y Castilla y León. Todo ello después de que el Ministerio presumiera de una “inversión récord” en el Corredor Atlántico.

“Hemos conocido datos de ese reequilibrio, pero nosotros hablamos específicamente del ramal noroeste, quiero dejarlo claro. Es cierto que ha habido un reequilibrio y yo reconozco avances; el fundamental es la inauguración de la Variante de Pajares”, indicó Barbón en Gijón, antes de inaugurar el 20º Congreso Nacional de Empresarios del Transporte.

Pendientes ferroviarios y el vial de Jove

El presidente autonómico confirmó además que se reunirá la próxima semana con Bausch para trasladarle las principales reclamaciones asturianas sobre el Corredor Atlántico. “Hay obras previstas, por ejemplo, la renovación de la vía entre Lena y Oviedo, que es fundamental, y otras cuestiones que nosotros tenemos que poner encima de la mesa dentro de esa capacidad intermodal y logística que reivindicamos”, señaló.

Barbón aprovechó también para volver a reivindicar el vial de Jove y defender la alternativa por Aboño. “Nos parece la salida más rápida y la mejor forma de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la zona oeste”, afirmó, insistiendo en que esa es la posición que el Principado ha trasladado al Ministerio.

El Huerna: “Antes era injusto; ahora sabemos que también es ilegal”

El jefe del Ejecutivo asturiano endureció especialmente el tono respecto al peaje del Huerna (AP-66), apoyándose en el reciente dictamen de la Comisión Europea. “Dialogar siempre que sea posible, actuar siempre que sea necesario. Con el peaje del Huerna ha habido un antes y un después tras el dictamen de la Comisión Europea. Antes sabíamos que era injusto; ahora sabemos, además, que es ilegal”, sostuvo.

Barbón volvió a cargar contra la prórroga de la concesión aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar y el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos. “La prórroga que aprobaron Aznar y Cascos fue ilegal y debería haber finalizado en 2021”, afirmó.

El presidente asturiano dejó claro que el Principado mantendrá la ofensiva política y judicial. “Ante la falta de respuesta política, vamos a mantener nuestra presión, también la presión social, que encabezamos como Gobierno de Asturias, porque yo defiendo Asturias por encima de cualquier otra cosa”, afirmó, antes de confirmar que el Ejecutivo regional seguirá explorando todas las vías judiciales posibles tanto en España como en Europa.

Incluso fue un paso más allá en sus críticas al peaje. “El Huerna ya no es solo injusto e ilegal; es que encima se está cobrando algo que no estamos disfrutando. Yo, cuando tengo que pasar por allí, me pongo malo, como el resto de los asturianos”, aseguró.

“Basta ya de acumular retrasos”

Ya durante el congreso empresarial, Barbón insistió en que el Corredor Atlántico debe servir para “darle un vuelco al mapa” y permitir que Asturias deje de ser “una comunidad periférica” para convertirse en “una puerta directa hacia la Europa atlántica”. Aunque celebró avances como la Variante de Pajares, la Autovía del Cantábrico o el crecimiento del aeropuerto, advirtió de que infraestructuras como el Corredor Atlántico, la autovía del suroccidente o los accesos a El Musel “no se pueden despachar de la noche a la mañana”. “Basta ya de acumular retrasos”, sentenció.

La presidenta de FADE, María Calvo, se sumó también a las reivindicaciones empresariales ante la inminente visita de Bausch. “La prioridad es que se definan con claridad las actuaciones, los plazos y los presupuestos”, reclamó. Calvo advirtió de que, pese a los anuncios, Asturias sigue sin contar con un plan director completo del Corredor y denunció que los recursos previstos para Pola de Lena-Gijón y el Nudo de Villabona siguen muy lejos de las necesidades reales.

La dirigente empresarial reclamó además culminar la conexión ferroviaria hasta Gijón, reforzar los enlaces con los puertos y desbloquear la ZALIA, una infraestructura que calificó de “fundamental para la competitividad de Asturias”.

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Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, indicó que la visista del coordinador "debería saldarse con el refuerzo al impulso de proyectos que son esenciales para mejorar nuestra competitividad como territorio" y situó como prioridades la culminación del AVE, los accesos a El Musel, le estación intermodal y el metrotren, la autovía del suroccidente, el peaje del Huerna y el acceso por tren al aeropuerto.