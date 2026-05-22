Asturias se queda fuera del nuevo refuerzo de la red eléctrica para evitar apagones
Transición Ecológica plantea actuaciones urgentes de 607 millones por casi toda España para reducir el uso de las centrales de ciclo combinado como escudo
El Gobierno ha lanzado un refuerzo urgente de la red eléctrica, el tercero en apenas dos años, que prevé una inversión de 607 millones de euros y que no incluye ni una actuación en Asturias pese a que Gobierno regional, empresarios y sindicatos coinciden en la necesidad de aumentar con urgencia la capacidad de la red en el centro de la región.
La propuesta de modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica a propuesta de Red Eléctrica incluye actuaciones destinadas a "facilitar la gestión de los flujos energéticos entre el sur y el norte del país, mejorar la capacidad de amortiguación de las oscilaciones europeas y el control de tensión, y reducir el coste para los consumidores". Con una inversión estimada en 607 millones de euros, permitirá, según el Ministerio, un ahorro anual de unos 400 millones puesto que las actuaciones previstas buscan principalmente la reducción del uso de las centrales de ciclo combinado de gas a la hora de prestar determinados servicios técnicos al sistema, lo que se conoce como el "escudo antiapagones" para evitar un nuevo "cero eléctrico" como el de hace un año.
Con detalle, la propuesta plantea incorporar cuatro compensadores (e-STATCOM, por sus siglas en inglés) en diferentes puntos de la red para mejorar la capacidad de amortiguamiento frente a las oscilaciones; incorporar al sistema 28 reactancias –junto con la renovación de otras cuatro– para facilitar el control de tensión, y, adicionalmente, se prevén varias actuaciones en subestaciones y posiciones de la red de transporte que están relacionadas con los equipos incorporados en la segunda modificación puntual del plan de desarrollo de la red, aprobada en julio de 2025.
Todas estas actuaciones se reparten por toda la península y Asturias es una de las pocas comunidades autónomas (junto con Cataluña y Navarra) donde no se prevén mejoras en la red. Desde el Principado se está a la espera de que el Gobierno de España apruebe el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte a 2030 y que incluya el desarrollo completo del denominado "anillo central eléctrico", clave para el desarrollo de la industria asturiana y captar nuevas inversiones.
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