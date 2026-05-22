Nuevo gran contrato para Armón: construirá en Navia otros diez barcos para el Canal de Panamá

El grupo Armón construirá en su astillero de Navia otros diez remolcadores para la Autoridad del Canal de Panamá. Este pedido se suma al que está vigente de otros diez remolcadores y sitúa el montante del contrato global por encima de los 300 millones de euros, uno de los más elevados firmados por el grupo de construcción naval asturiano y que garantiza carga de trabajo en Navia para los próximos años.

La Autoridad del Canal de Panamá adjudicó a Armón en 2023 la construcción de diez remolcadores híbridos para operar en uno de los puntos más críticos del comercio marítimo mundial, el canal de navegación que une el mar Caribe y el océano Pacífico. Armón ya ha entregado seis de esos barcos, ha botado dos más y prepara la construcción de los otros dos. El contrato de los diez remolcadores incluía la opción de ampliarlo a diez barcos más y esa cláusula es la que ahora se ha activado, según señalaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la dirección de Armón.

Las mismas fuentes precisaron que los diez nuevos remolcadores serán similares a los del contrato inicial, aunque incluirán "pequeños cambios". Son remolcadores de 28,90 metros de eslora y 14 metros de manga preparados para las complejas maniobras que se realizan a diario en el Canal de Panamá con gigantescos buques y en espacios muy limitados. Los remolcadores tienen un sistema de propulsión híbrida. Por un lado cuentan con dos potentes motores de 2.331 kW cada uno que son capaces de generar una tracción a punto fijo de 80 toneladas, y por otro lado cuentan con un conjunto de baterías de 445 kW, lo que contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes, optimizan el consumo de combustible, disminuyen el ruido subacuático y prolongan los intervalos de mantenimiento.

Los 20 remolcadores de este contrato ampliado con la Autoridad del Canal de Panamá se suman a los 14 remolcadores que Armón ya fabricó para el mismo cliente en el periodo entre 2011 y 2015. De esta forma, el grupo asturiano de construcción naval se convierte en uno de los principales suministradores de remolcadores para operaciones en la vía interoceánica centroamericana, por la que pasan al año cerca de 14.000 buques.

El grupo Armón ha ampliado sus instalaciones de construcción naval durante los últimos años y ahora cuenta con astilleros en Navia, Gijón, Puerto de Vega, Burela (Lugo) y Vigo (Pontevedra), donde en 2022 adquirió las antiguas instalaciones de Hijos de J. Barreras, el mayor astillero privado de España. Esta ampliación ha permitido a Armón especializar sus astilleros y el de Navia se ha convertido en centro de referencia para la fabricación de remolcadores.

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Además de los barcos para la Autoridad del Canal de Panamá, el astillero de Armón en Navia tiene en cartera contratos para construir dos barcos para Remolcadores Unidos y otros dos barcos para Remolques Gijoneses.