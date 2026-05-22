Santano, mano derecha de Óscar Puente, visita Gijón (sin reunirse con el Principado) y pide que se "comprenda" su postura "jurídico-económica" para no suprimir el peaje del Huerna

El secretario de Estado de Transporte y Movilidad, José Antonio Santano, afirmó este viernes en Gijón que “no hay novedades” en el enfrentamiento entre el Ministerio de Óscar Puente, al que él pertenece, y el Principado por el peaje del Huerna, un conflicto que se encamina hacia los tribunales. Santano habló sobre el asunto en el recinto ferial gijonés, con motivo de la clausura del Congreso Nacional de Transporte.

“La verdad es que sobre eso no hay novedades”, respondió Santano al ser preguntado por el frente judicial abierto por el Principado exigiendo el fin del peaje en base a la ilegalidad de la ampliación de su concesión en época del gobierno de Aznar, ya reseñada por Europa. El secretario de Estado señaló que el Ministerio ya fijó su posición y aseguró que el Ejecutivo entiende el malestar existente en Asturias, aunque pidió que también se tenga en cuenta el criterio del Gobierno central.

“Comprendemos todo lo que la propia sociedad asturiana manifiesta alrededor de esto, pero también pedimos que se comprenda nuestra posición desde el punto de vista jurídico-económico”, indicó Santano.

El representante del Ministerio evitó aportar más detalles sobre el posible recorrido judicial del conflicto y trató de centrar su intervención en las inversiones y actuaciones del Gobierno en Asturias. “Quiero poner el acento sobre todo en lo positivo, que es mucho, que estamos trayendo a Asturias y que lo estamos haciendo de la mano del Gobierno del Principado, como no puede ser de otra manera”, afirmó.

Sin reunión con Barbón

Santano también se refirió a la ausencia de un encuentro con el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita a Gijón. Según explicó, la reunión “no estaba prevista”.

“No estaba previsto, pero vamos, yo o el ministro (Óscar Puente) nos podemos ver con el presidente Barbón en cualquier momento”, señaló el secretario de Estado. Santano añadió que la falta de una reunión en esta ocasión no responde a ningún motivo concreto: “Lo que pasa es que hoy no la hay”.